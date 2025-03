Forex-el euro repunta tras el impulso europeo a la paz en ucrania

Por Kevin Buckland

TOKIO, 3 mar (Reuters) - El euro se recuperaba el lunes de un mínimo de dos semanas y media frente al dólar estadounidense, y la libra esterlina también avanzaba, al tomar Europa la iniciativa en un renovado impulso por la paz en Ucrania. El dólar canadiense y el peso mexicano subían después de que el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, sugiriera que los aranceles que entrarán en vigor el martes podrían no ser del 25%. El euro subía un 0,4% a 1,0417 dólares en la tarde asiática, alejándose del mínimo del viernes de 1,0360 dólares, que había alcanzado después de que Trump y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se enfrentaran en una reunión extraordinaria en el Despacho Oval. Sin embargo, Zelenski recibió una calurosa bienvenida en Reino Unido inmediatamente después, y el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el domingo que los líderes europeos habían acordado elaborar un plan de paz para presentarlo a Washington. Según Tapas Strickland, responsable de economía de mercado del National Australia Bank, "el impulso europeo hacia un acuerdo sobre Ucrania" está impulsando al euro. El dólar canadiense y el peso mexicano ganaban alrededor de un 0,2% cada uno para situarse en 1,4443 dólares canadienses y 20,49 pesos por dólar estadounidense. Lutnick dijo en el programa de Fox News "Sunday Morning Futures" que las negociaciones con Canadá y México están en una "situación fluida", en la primera indicación del Gobierno de Trump de que podría no imponer la totalidad de los aranceles amenazados del 25%. Lutnick dijo que se espera que Trump aplique gravámenes adicionales del 10% a China el martes. El viernes, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, animó a Canadá a seguir a México para igualar los aranceles de EEUU sobre los productos chinos, en lo que podría ser parte de las negociaciones de los vecinos de EEUU hacia la reducción de sus propios aranceles estadounidenses. El bitcóin volvía a situarse al borde de los 95.000 dólares, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara en una publicación en las redes sociales el token como uno de los que se incluirán en una nueva reserva estratégica de criptodivisas. Los nombres no se habían anunciado previamente, y todos subían con la noticia. La publicación de Trump fue "claramente un impacto positivo para la escena cripto y un disparo en el brazo para un mercado desesperadamente necesitado de un catalizador para alterar la tendencia bajista", dijo Chris Weston, jefe de investigación del bróker en línea australiano Pepperstone, que añadió que era posible que el repunte se extendiera a la primera Cumbre de Cripto de la Casa Blanca que Trump está organizando para el viernes. (Información de Kevin Buckland; edición de Shri Navaratnam y Michael Perry; edición en español de Mireia Merino)