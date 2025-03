Forex-el euro toca máximos de 4 meses y el dólar cede ante el gasto alemán y el alivio arancelario

Por Kevin Buckland

TOKIO, 6 mar (Reuters) - El euro registró el jueves máximos de cuatro meses frente al dólar estadounidense, tras el aumento de los rendimientos de los bonos europeos motivado por el fondo de infraestructuras de 500.000 millones de euros (539.850 millones de dólares) propuesto por Alemania y la revisión de los límites de endeudamiento.

El billete verde se acercaba a un mínimo de cuatro meses frente a una cesta de principales pares después de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera una prórroga de un mes a los gravámenes a la importación de automóviles a Canadá y México, mostrando una vez más lo rápido que puede cambiar el panorama comercial. La libra esterlina y el dólar australiano, sensibles al riesgo, se beneficiaban y la moneda británica tocó un máximo de cuatro meses. El dólar australiano alcanzó máximos de una semana, impulsado por el sólido crecimiento económico nacional y las promesas de estímulos por parte de China, su principal socio comercial. El yuan, sin embargo, retrocedía desde su máximo de cuatro meses. "Los movimientos en los mercados europeos fueron notables, (...) a medida que el Gobierno alemán, después de mucho tiempo, ejerce su amplio balance", dijo Kyle Rodda, analista de mercados financieros de Capital.com. "La política comercial de Estados Unidos sigue siendo la mayor incertidumbre para los mercados", pero la exención de los aranceles a los automóviles "apoyó las esperanzas de que prevalezca la cabeza racional en la Casa Blanca y que, aunque las relaciones comerciales no mejoren, al menos no empeoren", dijo Rodda. Los rendimientos de los bonos alemanes subían a medida que los inversores asimilaban el endeudamiento adicional previsto para respaldar la revisión de la deuda, con los rendimientos a 30 años saltando hasta 25 puntos básicos en un momento dado. El euro avanzaba el jueves un 0,3%, hasta 1,0820 dólares, por primera vez desde el 7 de noviembre. La moneda común ha subido un 4,3% esta semana, camino de su mejor semana desde marzo de 2009, aunque la decisión sobre política monetaria del Banco Central Europeo que se tomará más tarde en el día será objeto de escrutinio. Se espera un recorte de tipos de un cuarto de punto, pero la atención se centrará en el alcance y el ritmo de la relajación. La libra esterlina llegó a alcanzar los 1,2913 dólares, un nivel que no se había visto desde el 11 de noviembre. "El resultado es que una parte del excepcionalismo estadounidense se ha desvanecido en el ámbito de los tipos", escribieron los analistas de DBS en una nota a clientes. "Sospechamos que la divergencia en las posturas fiscales entre EEUU —austeridad percibida— y la eurozona —gasto agresivo— estaría en juego a medio plazo". Al mismo tiempo, "no podemos descartar una recogida de beneficios tras tres días de ventas agresivas del dólar", señalaron los analistas. El índice del dólar estadounidense descendía a 104,09 por primera vez desde el 6 de noviembre. El dólar se mantenía estable en 148,83 yenes. El billete verde subía un 0,1%, hasta los 7,2388 yuanes, en el mercado oficial, tras caer un 0,7% en las dos sesiones anteriores. El dólar australiano alcanzaba los 0,63555 dólares, el nivel más alto desde el 25 de febrero.

Pekín inició el miércoles su reunión parlamentaria anual de una semana de duración de la Asamblea Popular Nacional, señalando mayores esfuerzos para impulsar el consumo con el fin de ayudar a proteger el crecimiento económico en un momento de crecientes tensiones comerciales con EEUU. Al mismo tiempo, la Casa Blanca dio marcha atrás en algunos de los anuncios arancelarios de Trump el miércoles al eximir a los fabricantes de automóviles de los aranceles del 25% a Canadá y México durante un mes, siempre y cuando cumplan con los términos de un acuerdo de libre comercio existente. La divisa estadounidense cedía ligeramente a 1,4310 dólares canadienses, el nivel más bajo desde el 26 de febrero, y apenas variaba a 20,4330 pesos mexicanos.

