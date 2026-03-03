FOREX-El euro y el yen siguen a la baja mientras la guerra en Oriente Medio aviva el temor energético

Por Rocky Swift

El yen y el euro se debilitaban el martes, en un momento en que la escalada del conflicto en Oriente Medio centró la atención en los países dependientes de ‌las importaciones de energía y en cómo podrían ‌responder ⁠los bancos centrales a las presiones inflacionistas.

El dólar se beneficiaba de la demanda de refugio seguro, mientras la guerra aérea de Estados Unidos e Israel contra Irán se extendía a los países vecinos. El euro se estabilizaba, tras caer más de un 1%, debido ​a las ⁠dudas sobre cuándo se restablecerían ⁠los envíos de petróleo desde la región.

Los precios del crudo subían por tercer día consecutivo, después de que Irán amenazara con disparar contra ​los barcos que intentaran atravesar el estrecho de Ormuz. La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, sugirió que la intervención en el mercado de ‌divisas seguía siendo una opción para defender el yen.

"Europa y Japón destacan entre las principales ​economías, ya que siguen teniendo una gran necesidad de importar energía", dijo ​Rodrigo Catril, estratega de divisas del National Australia Bank, en un pódcast. "La historia nos dice que divisas como el yen y el euro tendrían dificultades para comportarse bien". El yen se fortalecía un 0,06%, hasta situarse en 157,29 por dólar, y recortaba su caída del 0,8% del lunes. El euro subía un 0,03%, hasta situarse en 1,1689 dólares, tras su caída del 1,1% en la sesión anterior. El índice del dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas, ​subía un 0,04%, hasta situarse en 98,55. La libra esterlina se debilitaba un 0,07%, hasta situarse en 1,3395 dólares.

Israel atacó Líbano en respuesta a los ataques de Hezbolá, y Teherán mantuvo sus ataques con misiles y drones ⁠contra los Estados del golfo Pérsico. Qatar detuvo su producción de gas natural licuado el lunes, lo que provocó cierres preventivos de instalaciones de petróleo y gas en todo Oriente Medio.

Europa y ‌Japón están más expuestos al aumento de los costes energéticos que Estados Unidos, que es un exportador neto de energía.

Katayama, de Japón, dijo que los responsables financieros están siguiendo de cerca los mercados con un "sentido de la urgencia extremadamente fuerte". Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de una intervención monetaria, respondió que Japón había llegado a un entendimiento común con Estados Unidos el año pasado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la guerra podría prolongarse durante semanas y que no estaba claro quién estaba al mando en Irán tras la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, trató de calmar las ‌preocupaciones sobre la duración del conflicto y dijo a Fox News que no sería una "guerra interminable".

Dos drones impactaron en la embajada de Estados Unidos en Riad, lo ⁠que provocó un incendio limitado y algunos daños, según informó el Ministerio de Defensa del reino en una publicación en la red social X.

La ‌preocupación por que el aumento de la inflación retrase la próxima bajada de los tipos de interés por parte de ⁠la Reserva Federal también impulsó al dólar.

Ya no se da por hecho un recorte de tipos hasta septiembre, en ⁠comparación con las expectativas anteriores de julio, según los precios del mercado de futuros de fondos federales. Los operadores siguen descontando dos recortes de 25 puntos básicos antes de fin de año.

Los rendimientos de los bonos del Estado japonés a corto plazo avanzaban, en un clima de temor por la inflación que avivó las expectativas de una subida temprana de las tasas de interés por parte del banco central. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, no mencionó ‌la política monetaria en un discurso pronunciado el martes, un día después ​de que el vicegobernador del Banco de Japón, Ryozo Himino, dijera que la volatilidad del mercado no impediría una subida de las tasas. El dólar australiano se fortalecía un 0,25%, hasta situarse en 0,7109 dólares, y avanzaba un 0,9%, hasta alcanzar los 111,81 yenes. El kiwi neozelandés subía un 0,05%, hasta situarse en 0,5943 dólares.

En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin

caía un 1,53%, hasta los 68.368,17 ‌dólares, y el ether

bajaba un 1,64%, hasta los 2.009,87 dólares.

