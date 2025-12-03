FOREX-El euro/dólar alcanza máximos de 5 semanas, el bitcóin repunta ante perspectivas de la Fed

Por Stefano Rebaudo

3 dic (Reuters) - El dólar se encaminaba el miércoles a su novena caída consecutiva, ya que los operadores aumentaban las apuestas a un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal tras los datos económicos estadounidenses y las crecientes expectativas de un banco central con un sesgo más expansivo.

* El gobernador de la Fed, Christopher Waller, dijo la semana pasada que el mercado laboral es lo suficientemente débil como para justificar otro recorte de tasas de un cuarto de punto en diciembre, mientras que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, surgió como el favorito para convertirse en el próximo presidente de la Fed.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciaría su elección como presidente de la Fed a principios de 2026.

* Sin embargo, los participantes en el mercado no esperan que la Fed pierda su independencia o se vuelva menos eficaz en el control de la inflación, un escenario que elevaría las primas de riesgo de los bonos y podría desencadenar una nueva venta masiva de activos estadounidenses.

* Los inversores esperan el informe nacional de empleo ADP y los datos del índice de gerentes de compras (PMI) de servicios del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) más adelante en la sesión.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, el miércoles los mercados preveían una probabilidad del 89% de que se produzca un recorte de tasas este mes. La probabilidad era del 30% el 19 de noviembre.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a otras seis unidades, bajaba un 0,37% a 98,954, el nivel más bajo desde el 29 de octubre.

* El euro subía un 0,34% a 1,1667 dólares, su nivel más alto desde el 28 de octubre.

* Los inversores seguían de cerca los progresos de las conversaciones de paz en Ucrania, que podrían reforzar la seguridad energética y reducir los costos. Sin embargo, el movimiento del miércoles se vio respaldado en gran medida por las perspectivas de las tasas de interés en Estados Unidos.

* El Kremlin afirmó el miércoles que el presidente Vladimir Putin había aceptado algunas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania y rechazado otras, y que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para alcanzar un acuerdo.

* El bitcóin, la mayor criptomoneda por valor de mercado, subía el miércoles a un máximo de dos semanas de 93.965,64 dólares, tras un alza del 6% en la sesión anterior.

* Frente a la moneda japonesa, el dólar caía un 0,32% a 155,39 yenes, tras subir un 0,25%, a 155,89 en la víspera, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dio la señal más clara hasta la fecha de una subida de tasas a finales de este mes. (Reporte de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Ricardo Figueroa)