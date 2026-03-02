FOREX-El franco suizo sube frente al euro ante ataques en Oriente Medio y alza en precios de energía

Por Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 2 mar (Reuters) -

El franco suizo se disparaba hasta alcanzar su nivel más alto en más de una década frente al euro, mientras que el dólar alcanzó su máximo ‌en cinco semanas el lunes, en ‌un momento ⁠en que los inversores buscaron los activos más seguros después de que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán aumentaran el riesgo de un conflicto prolongado. El franco avanzaba un 0,7%, hasta alcanzar su nivel más alto desde 2015 frente al euro, situándose ​en 0,9030 al ⁠inicio de la ⁠jornada bursátil asiática, y subía hasta un 0,4%, hasta alcanzar los 0,7661 por dólar. El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente al franco, ​el euro y otras cuatro divisas importantes, se revalorizaba hasta un 0,3% y alcanzó los 98,273 por primera vez desde el 23 de ‌enero.

Los ataques mataron al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, lo que desencadenó ​una carrera sucesoria de alto riesgo.

Los ataques se prolongaron hasta el ​lunes, después de que Irán respondiera con un contraataque. La Guardia Revolucionaria Iraní afirmó haber atacado tres petroleros estadounidenses y británicos, mientras que se registraron explosiones en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait.

"No se sabe cuánto tiempo va a durar esto, hasta dónde va a subir el precio del petróleo, cuánto tiempo va a estar cerrado el estrecho de Ormuz", dijo Jason Wong, estratega del BNZ en Wellington. "La reacción inicial es un riesgo moderado, y hay que ir día a día".

Los precios del petróleo fueron ​el principal foco de atención inicial de los inversores y avanzaban alrededor de un 9% el lunes temprano ante la interrupción del comercio marítimo. Tras una apreciación instintiva, el yen se debilitaba un 0,6% hasta situarse en 157 ⁠yenes frente al dólar, a medida que los operadores asimilaban el efecto del aumento de los precios de la energía en las importaciones de petróleo, al tiempo que evaluaban lo que el conflicto ‌podría significar para la política del Banco de Japón.

"Ya considerábamos baja la probabilidad de una subida de los tipos de interés en marzo o abril, pero ante la creciente incertidumbre derivada de la evolución de la situación en Oriente Medio, es probable que el Banco de Japón adopte una postura más cautelosa, lo que reduciría aún más la probabilidad de una subida de los tipos a corto plazo", escribieron los analistas de Morgan Stanley MUFG en un informe de investigación. La corona noruega se apreciaba un 0,7% frente al dólar, mientras que la moneda de Canadá, otro país exportador de petróleo, se mantenía estable. El euro caía un 0,8% hasta 1,172525 dólares ‌ante la posibilidad de que se produzcan interrupciones en el suministro energético en Europa, mientras que la libra esterlina se desplomaba un 0,9% hasta 1,3372 dólares. El ⁠presidente de Chipre dijo el lunes que la base de la Real Fuerza Aérea británica en Akrotiri fue atacada por un dron Shahed no ‌tripulado, lo que causó daños menores y no hubo víctimas.

"El euro se encuentra en una situación difícil", afirmaron los analistas de Wells ⁠Fargo en una nota. "La temporada de reposición de las reservas de gas natural en Europa está a ⁠punto de comenzar y la UE se encamina hacia ella con unas reservas de gas en mínimos históricos, lo que implica que tendrá que comprar una gran cantidad de energía justo cuando los precios podrían dispararse". El dólar australiano, sensible al riesgo, retrocedía hasta un 1,2% frente al dólar estadounidense, y el dólar neozelandés bajaba hasta un 0,8%. El yuan chino en el mercado internacional se debilitaba un 0,3%, hasta situarse en 6,8801 yuanes por dólar, después de que el Banco Popular de ‌China debilitó su precio de fijación diario para la moneda del mercado ​nacional con el fin de frenar la apreciación. China es un importador de energía y el principal comprador de petróleo iraní.

Israel amplió el lunes su campaña militar para incluir a los milicianos de Hezbolá, respaldados por Irán, en

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo al Daily Mail que la campaña militar podría durar un mes. "Calculamos que serán unas cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso ‌de unas cuatro semanas", afirmó. (Información de Tom Westbrook y Gregor Stuart Hunter; edición de Christopher Cushing y Kevin Buckland; editado en español por Patrycja Dobrowolska)