Forex-el "kiwi" sube y el dólar se estanca antes del dato de inflación de eeuu

Por Rae Wee

SINGAPUR, 29 ago (Reuters) - El dólar neozelandés avanzaba con fuerza el jueves tras la publicación de una encuesta alentadora sobre las perspectivas empresariales, mientras que el dólar estadounidense no lograba mantener su recuperación en vísperas de la publicación de un dato clave sobre la inflación en Estados Unidos a finales de semana.

La publicación el viernes del índice de precios del consumo personal subyacente (PCE) —la medida de inflación preferida por la Reserva Federal— es el plato fuerte de una semana en la que, por lo demás, no se han publicado datos importantes que influyan en los mercados, lo que ha dejado a las divisas sin cambios sustanciales. Sin embargo, el "kiwi" (divisa neozelandesa) tenía un rendimiento notablemente superior en los mercados asiáticos, alcanzando un máximo de ocho meses de 0,6295 dólares estadounidenses, después de que una encuesta publicada el jueves mostrara que la confianza empresarial de Nueva Zelanda subió en agosto al nivel más alto en una década. En el momento de elaboración de este artículo subía un 0,73%, a 0,6291 dólares estadounidenses. "La confianza empresarial ha aumentado considerablemente tras el cambio de rumbo de la política monetaria del Banco de la Reserva", dijo Michael Gordon, economista jefe de Westpac en Nueva Zelanda. A principios de mes, el banco central de Nueva Zelanda aplicó su primera bajada de tipos en más de cuatro años y dio señales de que seguiría bajando. "No pensamos que un solo recorte del tipo de interés oficial pueda influir tanto en las perspectivas económicas. Por el contrario, creemos que esto demuestra hasta qué punto las empresas se habían vuelto pesimistas a principios de año", afirmó Gordon. Por lo demás, el dólar estadounidense trataba de encontrar suelo, tras haber subido un 0,48% en la sesión anterior, lo que los analistas atribuyeron en parte a la demanda de fin de mes. El euro retrocedía de su máximo de 13 meses y cotizaba posteriormente a 1,1135 dólares. La libra esterlina sumaba un 0,14%, a 1,3209 dólares, y no se alejaba mucho del máximo del martes de 1,3269 dólares, su nivel más alto desde marzo de 2022. El dólar australiano rondaba un máximo de ocho meses, ganando un 0,27%, hasta 0,6803 dólares estadounidenses. "El PCE es sin duda el dato más importante de esta semana en EEUU, pero dudo que mueva materialmente las expectativas del mercado sobre la política del FOMC a menos que haya un fallo significativo", dijo Carol Kong, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia, en referencia al Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed. Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados han descontado totalmente un recorte de tipos de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene, con una probabilidad del 34,5% de una reducción superior a 50 puntos básicos. Las apuestas de los inversores por un inminente recorte de los tipos estadounidenses se veían reforzadas por las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole la semana pasada, en las que afirmaba que "ha llegado el momento" de recortar los tipos, sumándose así a un coro de dirigentes monetarios del banco central estadounidense que han señalado lo mismo en los últimos tiempos. La perspectiva de una bajada de los tipos estadounidenses el mes que viene ha derribado al dólar, que durante la mayor parte de los dos últimos años se había visto impulsado por el agresivo ciclo de endurecimiento de la Fed y las expectativas de cuánto podrían subir los tipos. Desde entonces, el billete verde ha caído un 2,9% en lo que va de mes, con lo que se encamina a su mayor caída mensual en nueve meses. El índice dólar descendía un 0,07%, a 100,94, tras haber alcanzado el martes un mínimo de 13 meses de 100,51. El yen apenas variaba a 144,67 por dólar y apuntaba a una subida del 3,7% en términos mensuales. En contraste con el inminente ciclo de relajación de la Reserva Federal, los responsables de política monetaria del Banco de Japón (BoJ) han señalado que el banco central seguiría subiendo los tipos de interés si la inflación seguía su curso, ofreciendo cierto alivio a la divisa nipona, que se había visto sometida a una inmensa presión tras los marcados diferenciales de los tipos de interés. "Ahora que la Reserva Federal está más cerca de recortar los tipos y que el Banco de Japón está normalizando unos tipos de interés reales aún negativos, el USD/JPY debería acercarse a su valor razonable de alrededor de 135", señalaron los estrategas de Lombard Odier en una nota.

(Reporte de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

