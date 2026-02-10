FOREX-El yen amplía ganancias tras victoria electoral de Takaichi, mercado espera datos EE. UU.

Por Stefano Rebaudo

10 feb (Reuters) - El dólar prolongaba el martes su caída de la víspera frente al yen tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi, y se mantenía prácticamente sin cambios frente a las divisas europeas antes de la publicación de datos económicos estadounidenses cruciales el miércoles.

* La moneda japonesa rompió el lunes una racha de seis días de pérdidas tras acercarse al umbral de 160 unidades por dólar, lo que desencadenó el temor a una intervención de las autoridades japonesas para apoyar el yen.

* Sin embargo, los analistas también señalaron que se espera que la política de Takaichi, que incluye recortes fiscales y un mayor gasto público, impulse la economía y al mercado bursátil, lo que podría llevar al Banco de Japón a adoptar una postura más agresiva, factores que podrían respaldar al yen.

* El yen subía un 0,43% a 155,21 unidades por dólar, tras repuntar un 0,85% el día anterior. Frente al euro ganaba un 0,54% a 184,77 unidades, tras mantenerse prácticamente sin cambios el lunes.

* Esta semana, la atención de los inversores se centrará especialmente en los informes mensuales sobre el empleo y los precios al consumidor en Estados Unidos, que se han retrasado ligeramente debido al reciente cierre del Gobierno de Estados Unidos durante tres días.

* El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que el aumento del empleo en Estados Unidos podría ser más bajo en los próximos meses debido al menor crecimiento de la población activa y al aumento de la productividad. Los inversores están tratando de evaluar si el debilitamiento del mercado laboral se ha moderado.

* El índice dólar, que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,05% a 96,88, tras alcanzar un nuevo mínimo semanal de 96,789.

* En tanto, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restó importancia a las preocupaciones de que el euro-dólar influyera en la política del BCE, aunque la dinámica de la moneda sigue siendo un tema clave para los participantes en el mercado.

* La moneda común caía un 0,10% a 1,1905 dólares, tras un repunte del 0,85% el lunes.

* El yuan chino se fortalecía por sobre 6,91 unidades por dólar por primera vez desde mayo de 2023, lo que supone una ganancia de más del 1% en lo que va de año, y los analistas esperan que la moneda siga subiendo a lo largo del año. (Reporte de Stefano Rebaudo; edición de Sonali Paul, Thomas Derpinghaus y Sharon Singleton; Editado en Español por Ricardo Figueroa)