FOREX: el yen amplía sus avances tras la victoria de Takaichi y la atención se centra en los datos de EE. UU

Por Stefano Rebaudo y Ankur Banerjee

10 feb (Reuters) -

El dólar estadounidense prolongaba el lunes su caída frente al yen, tras la victoria electoral de la primera ministra Sanae Takaichi, mientras que se mantenía prácticamente sin cambios frente a las divisas europeas antes de la publicación de datos económicos clave el miércoles.

La moneda japonesa rompió el lunes una racha de seis días de pérdidas, tras caer hacia el umbral de 160 frente al dólar, lo que desencadenó el temor a una intervención de las autoridades japonesas para apoyar el yen.

Sin embargo, los analistas también señalaron que se espera que la política de Takaichi, que incluye recortes fiscales y un mayor gasto público, impulse la economía y eleve el mercado bursátil, lo que podría provocar una postura más agresiva por parte del Banco de Japón, factores todos ellos que podrían respaldar al yen.

El yen subía un 0,23%, hasta 155,52 frente al dólar, tras subir un 0,85% el día anterior.

Avanzaba un 0,32%, hasta 185,18 frente al euro, tras mantenerse prácticamente sin cambios el lunes.

"Con el cambio de postura de la primera ministra Sanae Takaichi, que ha pasado de una postura fiscal relativamente conservadora a otra que favorece un estímulo cuidadosamente dirigido, el equilibrio de riesgos se ha inclinado hacia un endurecimiento adicional por parte del Banco de Japón", dijo Harvey Bradley, codirector de tipos globales de Insight Investment, argumentando que un tipo neutral en torno al 1,5% parece razonable.

"La elección prevista por Takaichi tiene como objetivo consolidar su posición, pero una reorganización entre los partidos de la oposición podría complicar esa ambición y debería tranquilizar a los mercados en cuanto a que las perspectivas fiscales no van a deteriorarse de forma significativa", añadió.

Los analistas políticos habían sugerido que el fuerte mandato de Takaichi podría darle margen para moderar el plan, ya que los partidos de la oposición que pedían recortes fiscales aún más audaces sufrieron duras derrotas en las urnas.

La atención de los inversores se centrará en los datos mensuales sobre el empleo y los precios al consumo en Estados Unidos, que se han retrasado ligeramente debido al reciente cierre de la Administración durante tres días.

El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo el lunes que el aumento del empleo en Estados Unidos podría ser menor en los próximos meses debido al menor crecimiento de la población activa y al aumento de la productividad. Los inversores están tratando de evaluar si el debilitamiento del mercado laboral se ha moderado. El índice del dólar, que mide la cotización del dólar frente a otras seis divisas, se mantenía prácticamente sin cambios en 96,90, tras alcanzar un nuevo mínimo semanal en 96,789.

EL EURO SE MANTIENE ESTABLE TRAS SUBIR A 1,19 DÓLARES

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, restó importancia a las preocupaciones de que el euro-dólar influyera en la política monetaria del banco, pero la dinámica de la moneda sigue siendo un tema clave para los agentes en el mercado.

"Supongo que el BCE también se siente incómodo con la fuerte atención que se presta a la apreciación del euro y probablemente solo reaccionará con más fuerza si la apreciación se acentúa aún más", dijo Michael Pfister, analista de divisas de Commerzbank. Señaló que la cuestión de qué nivel del euro-dólar podría demasiado alto para el BCE se ha convertido en un tema candente en las conversaciones con los clientes. La moneda única se situaba en 1,1906 dólares, tras un repunte del 0,85% el lunes. El índice del dólar, que mide la evolución del billete verde frente a otras seis divisas, se situaba en 96,79, cerca de su mínimo de la semana.

(Información de Stefano Rebaudo en Milán, Ankur Banerjee en Singapur y Jiaxing Li en Hong Kong; edición de Sonali Paul, Thomas Derpinghaus y Sharon Singleton; edición en español de Paula Villalba)