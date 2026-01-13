FOREX-El yen cae a mínimos de año y medio mientras el dólar mantiene sus pérdidas

Por Rae Wee

SINGAPUR, 13 ene (Reuters) -

El yen caía el martes a su nivel más bajo desde julio de 2024 mientras el dólar mantenía ⁠la mayor parte de sus ⁠pérdidas, en un momento en que los inversores se inquietaron por la independencia de la Reserva Federal después de que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abriera sobre el ⁠presidente de ‌la ​Fed, Jerome Powell. El yen fue el principal impulsor en las horas de Asia cayendo a 158,975 por ​dólar, su nivel más débil desde julio de 2024.

Esto se produjo después de que Kyodo informara ‌de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, había comunicado ‌a la ejecutiva del partido gobernante su intención ​de disolver la Cámara Baja del Parlamento al inicio de la sesión ordinaria prevista para el 23 de enero.

La divisa nipona ya se había visto presionada esta semana después de que Hirofumi Yoshimura, líder del Partido de la Innovación de Japón, dijera el domingo que Takaichi elecciones generales anticipadas. "Los mercados probablemente descontarán que la coalición de Takaichi obtendrá más escaños en la poderosa cámara baja y, por tanto, aumentará su capacidad para relajar aún más la política fiscal y, potencialmente, la política ⁠monetaria", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia. "Esa es la principal razón por la que el yen ​se está vendiendo ahora mismo, debido a esas especulaciones."

El yen a mínimos históricos frente al euro

y el franco suizo, al tiempo que alcanzaba su nivel más débil frente a la libra esterlina desde agosto de 2008.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, había declarado anteriormente que ella y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, compartían la preocupación por lo que calificó de reciente "depreciación unilateral" del yen, mientras Tokio intensificaba sus amenazas ⁠de intervención para frenar la caída de la divisa.

LA INVESTIGACIÓN SOBRE POWELL PREOCUPA A LOS INVERSORES

Los inversores también ​seguían tratando de asimilar la investigación del Gobierno del presidente Trump a Powell, una medida que provocó la condena de antiguos de la Fed y marcó una dramática escalada en la campaña del presidente estadounidense para presionar al banco central para que recorte ‍los tipos más rápido.

La reacción del mercado ha sido vender el dólar y los bonos del Tesoro estadounidense, mientras que el malestar también llevó a algunos inversores a buscar seguridad en el oro. Sin embargo, la venta fue mucho más moderada que la que siguió al anuncio de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump el pasado mes de abril.

"El episodio ​fue leve, con pérdidas fraccionarias tanto en el dólar como en los UST , ya que los mercados probablemente creen que se trata de un acto de amenaza que pasará", dijo Vishnu Varathan, jefe de investigación macro de Mizuho para Asia excepción de Japón. (Información de ‍Rae Wee; edición de Shri Navaratnam, Jamie Freed y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)