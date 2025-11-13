FOREX-El yen cae a mínimos históricos frente al euro

Por Kevin Buckland

TOKIO, 13 nov (Reuters) - El yen alcanzaba un mínimo histórico frente al euro el jueves y se movía cerca de un mínimo de nueve meses frente al dólar, después de que la nueva primera ministra de Japón dijera que quería que el banco central fuera más lento con las subidas de los tipos de interés.

Por su parte, el dólar australiano tocaba máximos de dos semanas, impulsado por unos datos oficiales que mostraron un descenso de la tasa de desempleo mayor de lo previsto por los economistas desde un máximo reciente de cuatro años, lo que reduce la posibilidad de nuevos recortes de tipos.

Los mercados de divisas podrían sufrir volatilidad en los próximos días con la publicación de un cúmulo de datos económicos, después de que el prolongado cierre de la Administración estadounidense a última hora del miércoles. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que es posible que las cifras de empleo y precios al consumo de octubre no lleguen a publicarse.

El yen cayó hasta un nivel sin precedentes de 179,50 por euro

a primera hora del jueves, antes de recuperarse y cotizar a 179,43.

La divisa nipona llegó a caer hasta 155,02 por dólar, situándose a un paso del mínimo del miércoles de 155,05, un nivel que no se veía desde principios de febrero. En la tarde asiática se cambiaba a 154,91.

El euro bajaba ligeramente a US$1,1585.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó el miércoles la preferencia de su Gobierno por mantener bajos los tipos de interés y pidió una estrecha coordinación con el Banco de Japón.

El mismo día, la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, lanzó una nueva advertencia verbal sobre la debilidad del yen, que se acercaba a 155 por dólar, señalando "movimientos unilaterales y rápidos en el mercado de divisas".

La debilidad del yen podría forzar al Banco de Japón a subir los tipos el mes que viene. Los operadores ven un 22% de probabilidades de un aumento de un cuarto de punto del tipo de interés oficial en diciembre, y un 43% de probabilidades de una subida en enero.

Norihiro Yamaguchi, economista de Oxford Economics, afirma que "la debilidad del yen probablemente esté poniendo cada vez más nervioso al Gobierno", ya que corre el riesgo de reavivar la inflación de los alimentos y la energía.

"El tipo de cambio es crucial para la supervivencia de la administración", afirmó. "Para mitigar la debilidad del yen, al final el Gobierno tiene que aceptar las subidas de tipos del Banco de Japón".

(Información de Kevin Buckland; edición de Sam Holmes y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)