FOREX-El yen cae a mínimos récord frente al euro; primera ministra japonesa pide una lenta alza de tasas

Por Kevin Buckland y Amanda Cooper

TOKIO/LONDRES, 13 nov (Reuters) - El dólar bajaba el jueves después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno federal, mientras que el yen tocó un mínimo histórico frente al euro después de que la primera ministra de Japón dijo que quería que el banco central fuera más lento con las subidas de tasas.

* La libra tocó brevemente un mínimo de sesión, antes de recuperarse, después de que un informe mostró que la economía británica apenas creció en el tercer trimestre del año.

* Los mercados de divisas podrían enfrentarse a la volatilidad en los próximos días con la publicación de una serie de datos económicos atrasados, después de que el prolongado cierre del gobierno estadounidense finalizó a última hora del miércoles. Sin embargo, la Casa Blanca dijo que es posible que las cifras de empleo y de precios al consumo de octubre no lleguen a publicarse.

* El yen alcanzó las 179,805 unidades por euro el jueves, antes de recuperarse y cotizar a 179,51. También rozó un mínimo de 155,02 unidades por dólar, situándose a poco del mínimo del miércoles de 155,05, un nivel que no se veía desde principios de febrero. En las operaciones europeas cotizaba a 154,53, mientras el dólar cedía un 0,17%.

* La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresó el miércoles la preferencia de su gobierno por mantener bajas las tasas de interés y pidió una estrecha coordinación con el Banco de Japón.

* El mismo día, la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, lanzó una nueva advertencia verbal sobre la debilidad del yen cuando se acercaba a 155 unidades por dólar, señalando "movimientos unilaterales y rápidos en el mercado de divisas".

* La debilidad del yen podría forzar al Banco de Japón a subir las tasas el mes que viene. Los operadores ven un 22% de probabilidades de un aumento de un cuarto de punto del tipo de interés oficial en diciembre, y un 43% de probabilidades de una subida en enero.

* En Europa, la libra subía un 0,24% a US$1,3164, tras haber caído brevemente a un mínimo de US$1,3102 después de que las cifras oficiales mostraron que la economía británica apenas creció en el tercer trimestre del año, en parte debido al lastre de un ciberataque en septiembre.

* Los datos subrayaron el telón de fondo de lento crecimiento en el que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, está preparando su presupuesto, que se espera que contenga una serie de subidas de impuestos.

* El euro, por su parte, recortaba las pérdidas de la noche y subía un 0,3% a US$1,1627, su nivel más alto desde finales de octubre. (Reporte adicional de Kevin Buckland en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)