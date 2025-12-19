FOREX-El yen cae ante falta de claridad sobre próximos pasos del BoJ

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 19 dic (Reuters) -

El yen se debilitaba en unas operaciones volátiles el viernes, después de que el Banco de Japón anunciara una subida de tipos esperada, mientras que su gobernador ofreció pocas pistas sobre el calendario de futuras subidas, aunque dejó la puerta abierta a nuevos endurecimientos. El yen caía inicialmente frente al dólar después de que el Banco de Japón subiera su tipo de interés oficial del 0,5% al 0,75%, en una medida que había sido bien anunciada por los responsables políticos, lo que llevó a los operadores a vender la divisa.

Las pérdidas de la divisa japonesa se extendían tras la rueda de prensa posterior a la reunión del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, en la que se mostró impreciso sobre el calendario y el ritmo exactos de las futuras subidas de los tipos de interés. La divisa nipona se depreciaba un 0,6%, hasta 156,53 por dólar. El euro alcanzaba un máximo histórico de 183,25 yenes. La libra esterlina ganaba un 0,52% hasta los 209,16 yenes.

En la declaración del viernes, el Banco de Japón mantuvo su opinión de que la inflación subyacente convergerá en torno a su objetivo del 2% en la segunda mitad de su periodo de proyección de tres años hasta el año fiscal 2027.

Sin embargo, los miembros del Consejo Hajime Takata y Naoki Tamura, de línea dura, discreparon de esta opinión. Takata dijo que la inflación subyacente ya ha alcanzado el objetivo, mientras que Tamura dijo que lo haría tan pronto como a mediados del período de proyección de tres años.

"Parece que hay una conversación en marcha y la reacción que estamos viendo en el mercado, en mi opinión, es sobre futuros movimientos del BOJ... (no están) decididos a otra subida", dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street, tras la decisión del BOJ del viernes.

"Creo que hay consenso en que el 1% o el 1,25% es el tipo neutral en estos momentos, pero parece que el Banco de Japón va a tener que subir más para llegar a ese punto".

El Banco de Japón volvió a señalar que los tipos reales se encontraban en niveles "significativamente" bajos, incluso después de la subida, y se comprometió a seguir endureciendo la política monetaria si la economía y la inflación evolucionaban según lo previsto.

EL EURO CAE MIENTRAS LAGARDE CONTIENE A LOS HALCONES

Durante la noche, el dólar se debilitaba brevemente tras la brusca e inesperada caída de la inflación en Estados Unidos, pero los inversores no estaban seguros de hasta qué punto confiar en los datos, mientras la recopilación se vio interrumpida por el cierre de la Administración de EEUU, y el movimiento pronto retrocedió. La libra esterlina fue de ida y vuelta hasta situarse en 1,3374 dólares después de que el Banco de Inglaterra recortara los tipos de interés hasta el 3,75%, tal y como se esperaba, pero la decisión fue más ajustada de lo que había previsto el mercado, lo que puede limitar el margen para una mayor relajación. El euro se mantenía estable en 1,1719 dólares en Asia, lastrado por el hecho de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, no ofreciera ninguna orientación de futuro y dijera que todas las opciones estaban sobre la mesa, oponiéndose a los partidarios de endurecer las condiciones de financiación.

"En las últimas semanas, los comentarios de línea dura de Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, habían impulsado un cambio en la evaluación del mercado de los riesgos para la política de cara al futuro", dijeron los analistas de ANZ en una nota a los clientes. "Pero (el) tono equilibrado señala que la opinión de Schnabel de que es más probable que la próxima medida sea una subida no es ampliamente compartida por todo el consejo".

El BCE mantuvo el tipo de interés oficial en el 2%, como se esperaba.

En el frente político, los líderes de la Unión Europea decidieron el viernes tomar prestado dinero en efectivo para financiar la defensa de Ucrania contra Rusia durante los próximos dos años, en lugar de utilizar activos rusos congelados, eludiendo las divisiones sobre un plan sin precedentes para financiar Kiev con dinero soberano ruso. (Información de Tom Westbrook; edición de Jamie Freed y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)