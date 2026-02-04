FOREX-El yen cae con fuerza antes de elecciones, se encamina a cuarto día consecutivo de pérdidas

Por Stefano Rebaudo

4 feb (Reuters) - El yen caía el miércoles, encaminándose a su cuarta pérdida diaria consecutiva antes de las elecciones que se espera ⁠que respalden la iniciativa de la primera ⁠ministra Sanae Takaichi de aumentar el gasto, reducir los impuestos y acelerar el fortalecimiento de la defensa.

* En tanto, el dólar operaba prácticamente sin cambios frente al euro y ⁠la libra ‌esterlina, ya ​que el posible retraso en la publicación de datos clave sobre el empleo debido al cierre parcial del ​Gobierno estadounidense aumentó la incertidumbre sobre la política de la Reserva Federal.

* El yen bajaba ‌un 0,68% a 156,80 unidades por dólar, su nivel más bajo ‌desde el 23 de enero, cuando la ​moneda se fortaleció considerablemente desde 159,23 en medio de especulaciones de que la Reserva Federal de Nueva York había realizado comprobaciones de tipos. El yen ha caído más de un 2% desde el 30 de enero.

* A principios de esta semana, Takaichi provocó una venta masiva del yen tras un discurso de campaña en el que alabó las ventajas de una moneda más débil. Aunque más tarde se retractó de esos comentarios, persiste la preocupación de que las señales contradictorias de la ⁠primera ministra puedan perjudicar los esfuerzos por apoyar a la frágil moneda.

* El yuan ha registrado ganancias constantes, mientras que los analistas creen ​que las autoridades se resistirán a un mayor fortalecimiento, los riesgos son al alza y podrían poner a prueba la frágil economía de China.

* El dólar subió frente al euro y al yen la semana pasada después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al exgobernador de la Fed Kevin Warsh para dirigir el banco central estadounidense cuando termine el mandato de Jerome Powell en mayo, lo que alivió las ⁠preocupaciones sobre una Fed demasiado moderada.

* Trump firmó el martes por la noche un acuerdo de gasto que puso ​fin al cierre parcial del Gobierno estadounidense tras cuatro días, aunque los datos cruciales sobre el empleo que debían publicarse el viernes se retrasarán.

* El índice dólar, que mide la evolución del dólar frente a seis divisas principales, subía un 0,10% a ‍97,54.

* El euro bajaba un 0,05% a 1,1811 dólares, antes de la reunión sobre política monetaria del Banco Central Europeo prevista para el jueves, con los inversores atentos a cualquier comentario sobre cómo la valoración de la moneda única podría afectar a la trayectoria de la política monetaria.

* El euro alcanzó la semana pasada su máximo en cuatro años y medio, situándose ​en 1,2084, mientras los responsables políticos mostraban su creciente preocupación por su rápida apreciación y advertían de que podría arrastrar a la baja la inflación, incluso cuando el crecimiento de los precios ya está por debajo del objetivo del 2% del BCE. (Reporte de Stefano Rebaudo; ‍edición de Christian Schmollinger, Jamie Freed, Andrew Heavens y Alexander Smith; Editado en Español por Ricardo Figueroa)