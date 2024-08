Forex-el yen cae mientras el boj insinúa que no subirá los tipos y los mercados siguen volátiles

(Actualizaciones a las 0414 GMT)

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 7 ago (Reuters) - El yen se desplomaba el miércoles después de que un alto cargo del Banco de Japón restara importancia a las posibilidades de una subida de tipos a corto plazo, en un nuevo giro de la semana que comenzó con movimientos masivos impulsados por los temores de recesión en Estados Unidos y la reversión de las populares operaciones de "carry trade". El yen caía más de un 2%, a 147,69 por dólar, tras haber tocado mínimos de 147,935 tras los comentarios del vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida. La última vez que el yen retrocedía más de un 2% fue en marzo de 2020. "Como estamos viendo una fuerte volatilidad en los mercados financieros nacionales y extranjeros, es necesario mantener los niveles actuales de relajación monetaria por el momento", dijo Uchida. Sus comentarios contrastan con los del gobernador Kazuo Ueda la semana pasada, cuando el Banco de Japón subió inesperadamente los tipos de interés. "No puedo entender por qué tenían que decir que no subirían los tipos en tiempos turbulentos, a menos, claro está, que el objetivo sea señalar que no habrá más subidas y debilitar el yen que acaban de reforzar", dijo Matt Simpson, analista de mercado de City Index. La subida de tipos de la semana pasada por parte del Banco de Japón, junto con las intervenciones de Tokio a principios de julio, llevaron a los inversores a abandonar las operaciones de "carry trade", en las que los operadores toman prestado el yen a tipos bajos para invertir en activos cotizados en dólares y obtener mayores rendimientos.

Esto llevó al yen a un máximo de siete meses de 141,675 por dólar el lunes, desde los mínimos de 38 años de 161,96 en los que languidecía a principios de julio.

Pero los comentarios de Uchida podrían seguir apuntalando el "carry trade", según los inversores, incluso con más margen para deshacer las operaciones.

"Uchida ha salvado el 'carry trade', por ahora", afirma Rong Ren Goh, gestor de carteras del equipo de renta fija de Eastspring Investments. "También hay otras partes móviles, pero sí, la política de Japón es una de las partes móviles importantes de la estructura general de riesgo en el mercado. Las otras importantes serían los datos económicos de EEUU, que a su vez informan de la trayectoria de la política de la Reserva Federal." Según los analistas de JP Morgan, el cambio de posición del yen en el último mes ha sido uno de los mayores registrados, y sus modelos sugieren que el 65% de las posiciones cortas en yenes se han cubierto a partir del 6 de agosto.

Esta semana, la volatilidad de los mercados se ha visto exacerbada por el informe de empleo de Estados Unidos del viernes, que ha sido más flojo de lo esperado, y por los decepcionantes resultados de las principales empresas tecnológicas, que han desencadenado una liquidación mundial de los activos de mayor riesgo ante el temor de los inversores a que la economía estadounidense se encamine hacia una recesión. Los operadores también han ajustado sus expectativas de la Reserva Federal para este año tras el débil informe de empleo de la semana pasada, con casi 105 puntos básicos de flexibilización previstos para finales de año. Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos 50 puntos básicos en septiembre es del 70%, frente al 85% de un día antes.

Sin embargo, algunos analistas esperan que la Reserva Federal adopte un enfoque comedido.

"Mi sensación es que la Reserva Federal está haciendo lo que hace: quiere reafirmar la tendencia a partir de varios datos... antes de sacar una conclusión", dijo Aninda Mitra, responsable de macroeconomía y estrategia de inversión en Asia del BNY Advisors Investment Institute. "Mientras que el mercado se fijó en un dato de las NFP... y llegó a la conclusión de que era necesario un recorte de tipos", dijo Mitra, refiriéndose a los débiles datos de empleo de la semana pasada. El miércoles, el euro bajaba ligeramente a 1,0916 $, mientras que la libra esterlina alcanzaba los 1,27135 $, no lejos del mínimo de cinco semanas que marcó en la sesión anterior. El índice del dólar estadounidense, que mide la divisa frente a seis rivales, subía un 0,27% hasta 103,26, alejándose del mínimo de siete meses de 102,15 que tocó el lunes. En otras divisas, el dólar australiano se revalorizaba un 0,61% hasta los 0,65585 $, un día después de que el banco central descartara la posibilidad de recortar los tipos de interés este año, afirmando que se espera que la inflación subyacente descienda lentamente. El dólar australiano ha sufrido en los últimos días, y el lunes se hundió hasta mínimos de ocho meses a raíz del desplome de los mercados globales, pero repuntaba en la jornada de hoy tras los comentarios del Banco de Japón. El dólar neozelandés avanzaba un 0,98%, hasta 0,60125 dólares, tras los buenos datos de empleo.

(Información de Ankur Banerjee y Vidya Ranganathan en Singapur; editado por Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters