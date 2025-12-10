FOREX-El yen cae mientras el dólar permanece firme antes de la decisión de la Fed

Por Rae Wee

SINGAPUR, 10 dic (Reuters) -

El yen se desplomaba el miércoles tras una repentina caída, presionado por los amplios diferenciales de tipos de interés entre Japón y el resto del mundo, a pesar de que se espera que su banco central endurezca su política monetaria la próxima semana.

El dólar se mantenía estable y el resto de las divisas no registraban grandes movimientos, a la espera de una decisión clave de la Reserva Federal de Estados Unidos más tarde en el día, donde los inversores apuestan por un recorte en lo que probablemente será una de las reuniones más conflictivas en años.

El yen subía un 0,15% a 156,64 por dólar, tras una caída del 0,6% hacia el nivel de 157 en la sesión anterior, a pesar de no haber ningún detonante evidente.

Frente al euro, la divisa nipona se hundió igualmente a un mínimo histórico y se mantenía cerca de ese nivel el miércoles. El dólar australiano mantenía la subida del 0,8% del martes frente al yen.

Alex Hill, director gerente de Electus Financial, dijo que "en estos momentos parece un poco el chivo expiatorio de los mercados", y añadió que la reciente subida de los rendimientos a largo plazo en EE. UU. y las preocupaciones fiscales y de crecimiento en Japón han pesado sobre la divisa.

"Puede que veamos debilidad del yen en el nuevo año. Y creo que el kiwi/yen, el aussie/yen, todos los cruces de las antípodas parecen bien posicionados para subir".

El Banco de Japón (BoJ) se reúne la semana que viene y se espera que suba los tipos de interés, aunque la atención también se centrará en lo que diga el gobernador, Kazuo Ueda, sobre la futura senda política monetaria.

Las expectativas de medidas fiscales más expansivas en Japón han complicado las perspectivas de la política monetaria del BoJ, cuyos tipos siguen siendo de los más bajos del mundo, en contraste con sus homólogos de otros lugares. El martes, el banco central de Australia advirtió de los riesgos de una subida de tipos si las presiones inflacionistas se mantienen.

Bart Wakabayashi, director de sucursal de State Street en Tokio, dijo que sus flujos sugerían que el posicionamiento sobre el dólar/yen era neutral, pero mostraban compras de euro/yen y aussie/yen.

A LA ESPERA DE LA FED

En el mercado general, todas las miradas estaban puestas en la decisión de la Reserva Federal, que se conocerá a lo largo del día, y en la que se prevé un recorte de tipos de 25 puntos básicos.

A la espera del resultado, el euro apenas variaba a 1,1628 dólares, mientras que la libra subía un 0,06% a 1,3305 dólares.

El índice dólar, que mide la divisa estadounidense frente a seis competidores clave, seguía firme en 99,20.

Aparte del movimiento de los tipos, los operadores también se centrarán en lo que diga el presidente de la Fed, Jerome Powell, y en cuántos recortes establecerá el gráfico de puntos para 2026.

"La conferencia de prensa posterior a la reunión podría ser -como siempre- un comodín", dijo John Velis, estratega macro de BNY para América.

"Durante las últimas ruedas de prensa del Comité Federal de Mercado Abierto, el tono del presidente Powell a menudo se ha alejado de la acción política real tomada o de la declaración que acompaña a esa acción. Podríamos ver fácilmente un recorte de tipos, un conjunto de puntos de corte expansionista y una evaluación cualitativa algo de sesgo restrictivo en la conferencia de prensa del miércoles".

(Información de Rae Wee y Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam; editado en español por Patrycja Dobrowolska)