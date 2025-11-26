FOREX-El yen cae pese a rumores de subidas de tasas, la libra opera estable a la espera de presupuesto

Por Ozan Ergenay y Rae Wee

SINGAPUR/LONDRES, 26 nov (Reuters) - El yen se debilitaba el miércoles, a pesar de que aumentaron las expectativas de que el Banco de Japón podría subir las tasas de interés el mes que viene, mientras que la libra esterlina operaba estable antes del presupuesto británico y los inversores analizaban qué podría significar para el dólar que Kevin Hassett se convierta en el próximo presidente de la Fed.

* El Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de las tasas de interés tan pronto como el mes que viene, dijeron fuentes a Reuters, reavivando el anterior lenguaje de línea dura a medida que vuelve la preocupación por las fuertes caídas del yen y se desvanece la presión política para mantener los tipos bajos.

* El yen subió en un primer momento tras la publicación del informe, antes de dar marcha atrás. La divisa nipona era la que peor se comportaba frente a un dólar más débil, con una caída del 0,22% a 156,40 unidades por dólar, tras haber alcanzado un máximo intradía de 155,66.

* El yen se ha visto presionado por la preocupación ante el deterioro de la situación fiscal de Japón, y los operadores están alerta ante una posible intervención de Tokio para frenar la caída de la divisa.

* Por otra parte, el dólar estaba a la defensiva después de que los datos económicos favorables de Estados Unidos reforzaron las expectativas de un recorte de tasas en diciembre, y mientras los inversores apostaban a que el principal candidato a ser el próximo presidente de la Reserva Federal podría seguir una política más expansiva.

* Bloomberg News ha informado que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, se ha convertido en el principal candidato para ser el nuevo presidente.

* Hassett, al igual que Trump, ha dicho que las tasas de interés deberían ser más bajas de lo que son bajo el mando del actual presidente de la Fed, Jerome Powell. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el martes que era muy probable que Trump anunciara su elección antes de Navidad.

* Un presidente de la Fed más alineado con Trump podría hacer que los inversores vuelvan a preocuparse por la independencia del banco central, con implicaciones para el dólar.

* Por todo ello, los operadores aumentaron sus apuestas a un recorte de la Fed el mes que viene, y los mercados valoran ahora una probabilidad de un 85% de un movimiento de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

* Tras subir un 0,4% frente al dólar el martes, el euro se estabilizaba en 1,1571 dólares el miércoles.

* La libra esterlina apenas variaba a 1,3174 dólares, a la espera del anuncio presupuestario de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves. (Reporte de Ozan Ergenay y Rae Wee. Editado en Español por Ricardo Figueroa)