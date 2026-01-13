FOREX-El yen cae por apuestas electorales, el dólar sigue bajo presión

Por Rae Wee y Alun John

SINGAPUR/LONDRES, 13 ene (Reuters) - El yen caía el martes a su nivel más bajo frente ⁠al dólar desde julio ⁠de 2024 y también tocaba mínimos frente a las monedas europeas mientras los operadores se preparaban para las elecciones japonesas, en tanto, el dólar era presionado ⁠por las ‌preocupaciones ​sobre la independencia de la Reserva Federal.

* Esos temores siguen siendo el factor más ​importante para los mercados a largo plazo, después de que el Gobierno de ‌Donald Trump abrió una investigación penal contra el presidente ‌del banco central, Jerome Powell, dijeron los ​analistas.

* Por su parte, el yen japonés cayó brevemente a más de 159 unidades por dólar por primera vez desde julio de 2024. El dólar subía un 0,5% frente al yen, a 158,9 yenes.

* Kyodo informó que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, comunicó al ejecutivo del partido gobernante su intención de disolver la cámara baja del parlamento al inicio de la sesión ordinaria prevista para ⁠el 23 de enero.

* Takaichi va por delante en las encuestas y, en caso de que consiga una ​victoria electoral decisiva, los inversores podrían seguir apostando por el "comercio de Takaichi", es decir, la idea de que el deseo de la primera ministra de aumentar el estímulo fiscal impulsaría al alza las acciones, mientras que los rendimientos de los bonos subirían y el yen bajaría.

* El yen cayó a mínimos históricos frente al euro y el franco suizo, al tiempo ⁠que alcanzó su nivel más débil frente a la libra esterlina desde agosto de 2008.

* Las ​demás divisas operaban estables, con ganancias respecto a la sesión anterior.

* El euro apenas variaba a 1,1671 dólares, tras subir un 0,27% en la sesión anterior, mientras que la libra esterlina subía un 0,14% a ‍1,3475 dólares, ampliando la subida del 0,47% del lunes.

* El franco suizo se mantenía estable en 0,7976 unidades por dólar, mientras que el índice del dólar se recuperaba ligeramente a 99,01, tras haber registrado en la sesión anterior su peor día en tres semanas.

* El IPC estadounidense podría determinar la evolución ​del dólar. Es probable que los precios al consumo se hayan acelerado en diciembre, al disiparse parte de la reducción artificial de la inflación vinculada al cierre del Gobierno en noviembre, aunque la incertidumbre sobre el impacto del ‍cierre hace que los datos aún puedan sorprender. (Editado en Español por Ricardo Figueroa)