FOREX-El yen cae tras reporte sobre reservas de primera ministra japonesa respecto a alza de tasas

Por Rocky Swift y Niket Nishant

TOKIO/LONDRES, 24 feb (Reuters) - El yen se debilitaba el martes tras conocerse que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, transmitió la semana pasada al gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sus reservas sobre nuevas subidas de las tasas de interés, mientras los inversores seguían evaluando un entorno comercial incierto.

* La moneda japonesa caía un 0,83% a 155,93 unidades por dólar, alcanzando su nivel más bajo en casi dos semanas, ya que la noticia publicada por The Mainichi Daily también provocó una bajada de los rendimientos de los bonos del Estado japonés.

* Antes del informe, la mayoría de los economistas encuestados por Reuters esperaban que el Banco de Japón subiera las tasas al 1% a finales de junio, mientras que los mercados habían descontado una probabilidad de aproximadamente el 70% de una subida en abril.

* Los controles de exportación de China sobre las empresas japonesas también aumentaban la presión. El yen también caía un 0,8% a 183,75 unidades por euro.

* Los inversores también están asimilando un entorno comercial incierto.

* La Corte Suprema dictaminó el viernes que el uso por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad. Sin embargo, el presidente invocó una ley diferente e impuso un nuevo gravamen a todas las importaciones horas más tarde.

* Según un aviso de la Aduana, el arancel inicial del 10% entró en vigor un minuto después de la medianoche del martes. No está claro cuándo entrará en vigor el aumento al 15% prometido por Trump.

* El mandatario republicano también advirtió a los países que no se retiren de los recientes acuerdos comerciales después de que la Corte Suprema anuló sus aranceles de emergencia.

* Los operadores también están pendientes del aumento de las tensiones geopolíticas. El Departamento de Estado está retirando al personal gubernamental no esencial y a sus familiares elegibles de la embajada de Estados Unidos en Beirut, según dijo el lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado, en medio de la creciente preocupación por el riesgo de un conflicto militar con Irán.

* El euro operaba estable en 1,1785 dólares, mientras que la libra esterlina apenas variaba en 1,3487 dólares.

* El yuan chino alcanzó su nivel más alto frente al dólar en casi tres años, ante la esperanza de que el nuevo régimen arancelario de Trump reduzca los impuestos sobre las exportaciones chinas.

* En cuanto a las criptomonedas, el bitcóin caía un 2,1% a 63.254,98 dólares, y el ether bajaba un 2% a 1.825,81 dólares. (Reporte de Rocky Swift y Niket Nishant; edición de Sonali Paul, Kim Coghill y Anil D'Silva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)