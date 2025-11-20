FOREX-El yen cae y el dólar se dispara mientras bajan las apuestas a un recorte de tipos en EEUU

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 20 nov (Reuters) -

El dólar se apreciaba el jueves, tras registrar su mayor subida en seis semanas, después de que las actas de la Reserva Federal hicieran menos probable una bajada de tipos en diciembre, mientras que el yen caía por las apuestas a que Japón no intervendría inmediatamente para frenar su debilidad. El yen alcanzaba un mínimo de 10 meses de 157,48 en la sesión asiática, ampliando una caída que comenzó después de que dijera que no se había hablado específicamente de divisas en una reunión con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda.

El yen ha bajado alrededor de un 6% desde que la primera ministra Sanae Takaichi fue elegida líder de su partido, a pesar del aumento de los rendimientos de los bonos japoneses, en un momento en que los mercados están inquietos por la magnitud del endeudamiento necesario para financiar sus planes de estímulo.

"Hay que creer que existe una narrativa de 'Vender Japón', o bien adoptar el punto de vista de que estas relaciones ya no son estables", dijo Vishnu Varathan, jefe de investigación de Mizuho en Asia, refiriéndose a cómo el yen ha caído incluso mientras que la brecha entre los tipos de interés de EEUU y Japón se ha reducido.

Tras haber superado los 157 por dólar, cerca de donde empezó el año, los operadores creen ahora que las autoridades japonesas podrían intervenir en torno a los 160, o si se producen más movimientos bruscos. El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, dijo el jueves que los movimientos habían sido bruscos, unilaterales y preocupantes.

Fuera de Japón, el euro, la libra esterlina, el "kiwi" (divisa neozelandesa) y el australiano caían frente al dólar después de que las actas de la reunión de octubre de la Reserva Federal mostraran que "muchos" participantes ya habían descartado un recorte en diciembre, mientras que "varios" veían probable un recorte en diciembre. "En la jerga de la Reserva Federal, 'muchos' significa más que 'varios', por lo que creo que el mensaje de línea dura está apoyando al dólar", dijo Moh Siong Sim, estratega del Bank of Singapore. El euro caía a un mínimo de dos semanas de 1,1510 dólares en la sesión asiática, al igual que la libra esterlina, que retrocedía a 1,3040 dólares. El dólar neozelandés se deplomó el miércoles un 1% y tocó un mínimo de siete meses de 0,5591 dólares, ante la divergencia de las perspectivas de los tipos de interés en Nueva Zelanda y Estados Unidos. El jueves se estabilizaba en 0,5611 dólares.

En Nueva Zelanda está totalmente descontada una bajada de tipos la semana que viene. En Estados Unidos, las expectativas de un recorte en diciembre han caído por debajo del 25%, después de que hace un mes se dieran por casi seguras. El índice del dólar subió un 0,5% el día anterior, superando su media móvil de 200 días, y subió un 0,15%, a los 100,25 puntos.

