FOREX-El yen gana terreno y contiene al dólar ante el riesgo de intervención

Por Rae Wee

SINGAPUR, 27 ene (Reuters) -

El dólar tenía dificultades para recuperarse el martes, después de que las fuertes pérdidas frente al yen lo arrastraran a la baja, mientras los operadores seguían atentos a una posible intervención coordinada de las autoridades estadounidenses y japonesas en el mercado de divisas

Últimamente, el mercado de divisas se ha centrado sobre todo en el yen, que ha subido hasta un 3% en las dos últimas sesiones debido a la posibilidad de que Estados Unidos y Japón intervengan en el mercado de divisas, lo que suele considerarse un paso previo a la intervención

Esto ha ayudado al yen a mantenerse entre 153 y 154 por dólar, aunque el martes perdía algo de terreno y bajaba un 0,26%, hasta 154,59. Aun así, el yen sigue estando lejos del mínimo de 159,23 registrado el viernes

"El hecho de que provenga de Estados Unidos, o está dando riesgos al mercado, que puede haber múltiples partes dispuestas a intervenir, lo que es diferente en comparación con lo que hemos visto en el pasado", dijo Parisha Saimbi, estratega de divisas y mercados locales de BNP Paribas

"Y eso, creo, es parte de la razón por la que no fue solo el movimiento que vimos en el dólar/yen, sino que vimos en realidad un movimiento del dólar de base amplia", añadió

Aunque no ha habido confirmación de comprobaciones de tipos por parte de representantes de Japón o Estados Unidos, una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que la Reserva Federal de Nueva York había comprobado los tipos dólar/yen con los operadores el viernes

Por su parte, altas autoridades japonesas afirmaron el lunes que han mantenido una estrecha coordinación con EEUU en materia de divisas

La posibilidad de una intervención ha hecho que los inversores vacilen a la hora de presionar a la baja al yen, incluso en un escenario de preocupación por la salud fiscal de Japón

Los analistas también dicen que el listón para una intervención coordinada es muy alto, y que puede que no llegue tan pronto como esperan los mercados

Los datos del mercado monetario del Banco de Japón indicaban que el repunte del yen frente al dólar del viernes no se debía probablemente a la intervención japonesa

"Si se trata simplemente de una comprobación de los tipos y no de una intervención real, entonces vemos riesgos de que el dólar/yen vuelva a subir", dijo Saimbi

"Sin embargo, creo que la razón principal por la que quizás no hayamos visto un rápido cambio de tendencia es la preocupación de que sean las partes multilaterales las que intervengan, y no solo Japón", añadió

EL DÓLAR BAJO PRESIÓN

Mientras tanto, la reciente fuerte subida del yen ha hecho mella en el dólar, que se vio presionado aún más por sus propios problemas, incluido un inminente cierre de la Administración de Estados Unidos y una política aparentemente errática del presidente Donald Trump. El billete verde intentaba recuperar sus pérdidas el martes, aunque el movimiento fue marginal. El euro retrocedía un 0,04%, hasta 1,1876 dólares, no muy lejos del máximo de cuatro meses de 1,19075 dólares alcanzado el lunes. La libra esterlina retrocedía un 0,02%, a 1,3675 dólares, manteniéndose cerca del máximo de cuatro meses de la sesión anterior de 1,37125 dólares. El dólar australiano descendía un 0,07%, a 0,6911 dólares, pero se mantenía cerca del máximo de 16 meses alcanzado el lunes de 0,6941 dólares, mientras que el dólar neozelandés retrocedía un 0,15%, a 0,5966 dólares, tras haber ganado casi un 0,5% en la sesión anterior

(Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Christopher Cushing; edición en español de Paula Villalba)