FOREX-El yen presionado tras el mantenimiento de tipos del BoJ, el dólar se encamina a pérdida semanal

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 23 ene (Reuters) -

El yen se mantenía bajo presión, después de que el Banco de Japón mantuviera los tipos de interés el viernes, tal y como se esperaba, mientras que el dólar estadounidense se hacía su mayor caída semanal desde junio, ya que la tensión geopolítica y los bruscos cambios de política en torno a Groenlandia inquietaron a los inversores.

El yen se debilitaba ligeramente a 158,54 tras la decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés y después de sus previsiones económicas y de inflación, subrayando la disposición del banco central a seguir subiendo los aún bajos costes de endeudamiento.

El mes pasado, el Banco de Japón elevó el tipo de interés oficial a su nivel más alto en 30 años; esto ha ayudado a la debilidad del yen. A los operadores les preocupa que una ruptura por encima de 160 por dólar pueda llevar a Tokio a intervenir en el mercado de divisas para apoyar al yen.

Moh Siong Sim, estratega de divisas de OCBC, dijo que el mercado esperaba que la debilidad del yen pudiera desencadenar una respuesta más contundente del Banco de Japón, pero el banco central mantuvo la misma retórica, un resultado bastante neutral para los mercados.

"Después de todo, el yen encaja indirectamente en las previsiones económicas si la debilidad se mantiene", dijo.

La atención se centrará ahora en los comentarios del gobernador Kazuo Ueda para calibrar cuándo se producirá la próxima subida y si existe algún sesgo de los partidarios del endurecimiento monetario que apoye al yen. Ueda ofrecerá una rueda de prensa para explicar la decisión a las 0630 GMT.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; edición en español de Paula Villalba)