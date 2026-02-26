FOREX-El yen recupera terreno después de que el BoJ deja la puerta abierta a subidas de tasas a corto plazo

Por Niket Nishant y Gregor Stuart Hunter

LONDRES/TAIPÉI, 26 feb (Reuters) - El yen rebotaba desde mínimos el jueves, mientras los inversores evaluaban las últimas señales ‌del Banco de Japón en ‌busca ⁠de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés, al tiempo que analizaban los resultados de Nvidia para obtener información sobre la demanda de inteligencia artificial.

* La ​moneda japonesa ⁠subía un ⁠0,2% frente al dólar a 155,99 yenes, en camino de romper una racha de dos días ​de pérdidas, después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, mantuvo vivas las ‌perspectivas de una subida de tipos a corto plazo.

* En ​una entrevista con el periódico Yomiuri, ​Ueda dijo que el banco central analizará los datos en sus reuniones de marzo y abril para decidir la trayectoria de las tasas de interés, días después de que se publicó un informe en el que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, expresaba sus reservas sobre un endurecimiento monetario adicional durante su reunión con el gobernador.

* ​Los futuros que siguen al S&P 500 y al Nasdaq en Estados Unidos caían levemente cada uno, incluso después de los sólidos resultados ⁠trimestrales de Nvidia .

* El gigante de la inteligencia artificial prolongó su racha de fuertes ganancias, pero no provocó un cambio ‌inmediato hacia un sentimiento de riesgo.

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, operaba estable en 97,678.

* También persistía la incertidumbre sobre cómo respondería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que anuló sus aranceles de emergencia.

* El tipo arancelario de Estados Unidos para algunos países aumentará al 15% ‌o más desde el 10% recién impuesto, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ⁠sin nombrar a ningún socio comercial específico ni dar más detalles.

* El euro cotizaba prácticamente ‌sin cambios en 1,18 dólares. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que ⁠los responsables políticos siguen esperando que la inflación se estabilice en ⁠su objetivo del 2% a corto plazo.

* La libra esterlina bajaba un 0,3% a 1,35 dólares. Los riesgos políticos internos siguieron siendo un factor clave, y los operadores se centraron en las elecciones locales de Mánchester, consideradas por muchos como una prueba clave para el primer ministro Keir Starmer y su Partido ‌Laborista.

* En China, el yuan se fortalecía ​frente al dólar en el mercado internacional, subiendo un 0,3% a 6,8344 yuanes, el nivel más alto en casi tres años, a pesar de que el banco central había señalado su intención de frenar la rápida apreciación de la moneda. (Reporte de Gregor Stuart ‌Hunter; edición de Christian Schmollinger, Kate Mayberry y Shri Navaratnam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)