FOREX-El yen repunta en Asia tras triunfo de Takaichi y expectativas de expansión fiscal

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 9 feb (Reuters) - El yen se fortalecía en la sesión asiática del lunes, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, obtuviera una victoria aplastante en las elecciones del domingo, revirtiendo abruptamente una racha de seis días de pérdidas, en un momento en que los operadores apostaron por que el estímulo fiscal impulsaría el mercado bursátil

El yen revertía una caída del 0,3%, que llevó a la moneda a su nivel más bajo en dos semanas, para fortalecerse hasta un 0,7% antes de recortar avances. La última cotización mostraba un repunte del 0,5%, a 156,43 yenes por dólar

El yen también recuperaba las pérdidas frente a otras divisas, tras haber alcanzado su nivel más bajo jamás registrado frente al franco suizo y cotizar cerca de su punto más bajo desde la creación del euro

"Aunque la debilidad inicial del yen puede no haberse materializado, las perspectivas para el yen siguen siendo de dificultades para fortalecerse", dijo Sim Moh Siong, estratega de divisas de OCBC en Singapur

"Al menos a corto plazo, también existe la preocupación por el riesgo de intervención, que podría limitar la subida del dólar frente al yen", añadió

El principal diplomático monetario de Japón, Atsushi Mimura, dijo el lunes que el Gobierno está "vigilando de cerca los movimientos monetarios con gran urgencia" después de que la coalición de Takaichi obtuviera una victoria electoral histórica

Se prevé que Takaichi consiga hasta 328 de los 465 escaños de la cámara baja del Parlamento para su Partido Liberal Demócrata (PLD). Junto con su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón, conocido como Ishin, Takaichi cuenta ahora con una mayoría cualificada de dos tercios de los escaños, lo que le permite anular a la cámara alta, que no controla

"La aplastante victoria del Partido Liberal Demócrata elimina la incertidumbre política y refuerza la ejecución de las políticas, pero desplaza el foco del mercado directamente hacia cómo se diseña y se comunica la política fiscal", dijo Shoki Omori, estratega jefe de tipos y divisas de Mizuho en Tokio

"Los riesgos derivados de la expansión fiscal ya se habían descontado en gran medida antes de las elecciones", añadió. "La pregunta clave ahora es si esos riesgos se refuerzan o se disipan gradualmente"

En lo que respecta al yen, "esperamos cierta volatilidad a corto plazo, ya que los mercados evalúan las implicaciones de la victoria aplastante del PLD para la dinámica monetaria", dijo David Chao, estratega de mercados globales para Asia-Pacífico de Invesco en Singapur

"Bajo el mandato revitalizado del PLD, es probable que la política fiscal se vuelva más expansionista, con medidas como la reducción del impuesto al consumo sobre los alimentos, que ahora es más probable", dijo. "Si bien esto tensaría aún más la situación fiscal de Japón, también aumentaría las presiones inflacionistas, lo que podría adelantar el calendario de subidas de tipos del Banco de Japón"

El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, retrocedía un 0,2%, hasta situarse en 97,43, al comienzo de una semana en la que se publicarán varios datos clave desde Washington, entre ellos las ventas minoristas, la inflación y el dato sobre el empleo del miércoles, que se ha retrasado

Los operadores están aumentando sus apuestas por una flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal este año. Los futuros de los tipos de interés de la Fed están valorando ahora una probabilidad implícita del 19,9% de una bajada de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense el 18 de marzo, frente al 18,4% del viernes, según la herramienta FedWatch del CME Group

La libra esterlina se mantenía estable, en 1,3615 dólares, mientras los mercados analizaban los acontecimientos de la crisis política que rodea al primer ministro británico Keir Starmer, cuyo jefe de gabinete, Morgan McSweeney, dimitió el domingo. McSweeney dijo que asumía la responsabilidad de haber aconsejado a Starmer que nombrara a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos, a pesar de sus conocidos vínculos con Jeffrey Epstein

Frente al yuan chino que se negocia en Hong Kong, el dólar estadounidense se mantuvo estable en 6,929 yuanes

El dólar australiano subía un 0,2%, hasta situarse en 0,7028 dólares, mientras que el dólar neozelandés se mantenía sin cambios, en 0,6018 dólares y el euro avanzaba un 0,2%, hasta situarse en 1,1833 dólares

El bitcóin ganaba un 0,4%, hasta los 70.959,58 dólares, mientras que el ether se mantenía estable, en 2.093,68 dólares.