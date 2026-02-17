FOREX-El yen revierte sus pérdidas del lunes, el euro/dólar baja con la mira en minutas de la Fed

Por Stefano Rebaudo y Rocky Swift

17 feb (Reuters) - El yen subía el martes, revirtiendo las pérdidas del lunes frente al euro y ‌el dólar, ante las expectativas ‌de ⁠que la política fiscal expansionista de la primera ministra Sanae Takaichi seguirá dando apoyo.

* El dólar ha subido ligeramente frente al euro en las dos últimas sesiones, ​mientras los ⁠mercados esperaban ⁠señales, previstas durante semana, sobre el posible momento en que la Reserva Federal recortará las tasas de ​interés.

* El yen se fortalecía un 0,50% a 152,80 unidades por dólar, tras caer ‌un 0,55% el día anterior. Frente al euro , subía ​un 0,52% a 180,97, tras caer ​un 0,37%.

* Se espera que el dinero que fluye hacia el efervescente mercado bursátil japonés respalde al yen. Sin embargo, el Nikkei japonés caía el martes, ya que los inversores tomaron ganancias, mientras que la euforia posterior a la victoria electoral de Takaichi iba remitiendo.

* Barclays dijo que su modelo señala que el ​valor razonable del dólar/yen se sitúa en la franja alta de los 140, lo que se corresponde con los niveles justo antes de ⁠que Takaichi ganara las elecciones a la presidencia del Partido Liberal Democrático el pasado mes de octubre, allanando el camino ‌para que se convirtiera en primera ministra.

* La actividad bursátil era escasa, ya que muchos mercados asiáticos cerraron por las festividades del Año Nuevo Lunar y tras el feriado del Día de los Presidentes en Estados Unidos. La Fed publicará las minutas de su última reunión el miércoles y las cifras preliminares del Producto Interno Bruto estadounidense se conocerán el viernes.

* El índice dólar, que mide la evolución del ‌dólar frente a una cesta de divisas, subía ligeramente a 97,12 tras una ganancia del 0,2% en la ⁠sesión anterior. El euro caía un 0,05% a 1,1843 dólares.

* Los datos del viernes mostraron ‌que los precios al consumo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado ⁠en enero, lo que da a la Fed un margen adicional ⁠para flexibilizar su política monetaria este año. Los operadores del mercado monetario están valorando una flexibilización de unos 59 puntos básicos para el resto del año.

* La libra esterlina caía el martes después de que los datos mostraron que la tasa de desempleo del Reino Unido subió en diciembre a su ‌nivel más alto en cinco años, mientras ​que el crecimiento de los salarios se enfrió, lo que podría reforzar los argumentos a favor de nuevas bajadas de tasas por parte del Banco de Inglaterra. Luego operaba con una caída del 0,35%, a 1,3582 dólares. (Reporte de Stefano Rebaudo y Rocky ‌Swift; edición de Thomas Derpinghaus, Lincoln Feast y Kim Coghill; Editado en Español por Ricardo Figueroa)