FOREX-El yen ronda mínimos históricos ante la cautela del BoJ pese a advertencias de intervención

Por Kevin Buckland

TOKIO, 22 dic (Reuters) -

El yen se mantenía cerca de mínimos históricos frente al euro y el franco suizo el lunes, ya que la falta de señales de endurecimiento monetario por parte del Banco de Japón envalentonó a los operadores, a pesar de que las autoridades japonesas intensificaron sus advertencias sobre la intervención en el mercado de divisas.

La divisa nipona también se acercó a un mínimo de 11 meses frente al dólar estadounidense y se quedó a las puertas de un mínimo de 17 meses frente al australiano.

A primera hora del lunes, en Tokio, tanto Atsushi Mimura, principal diplomático en materia de divisas, como Minoru Kihara, portavoz jefe del Gobierno, manifestaron su preocupación por los movimientos "unilaterales y bruscos" de la moneda, y advirtieron de que las autoridades estaban dispuestas a "tomar las medidas oportunas", haciendo una alusión ampliamente reconocida a la intervención.

El viernes, el banco central subió el tipo de interés oficial un cuarto de punto, hasta el 0,75%, el nivel más alto en tres décadas, en un movimiento claramente telegrafiado. Sin embargo, aunque el comunicado que acompañaba a la subida indicaba la voluntad de seguir endureciendo la política monetaria, el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, se ciñó a su habitual retórica prudente en su conferencia de prensa.

La falta de un tono agresivo hizo que el yen cayera un 1,3% frente al euro, un 1,4% frente al dólar y un 1,5% frente al australiano, a la vez que desencadenaba una venta masiva de deuda pública japonesa que hizo que el rendimiento a 10 años

—que se mueve de forma inversa al precio— superara la simbólica marca del 2% y alcanzara su nivel más alto desde 1999.

Ueda tiene previsto hablar ante el grupo de presión empresarial japonés Keidanren el día de Navidad, lo que ofrecerá a los mercados otra oportunidad de analizar cualquier pista sobre política monetaria.

"Aunque el comunicado del Banco de Japón señalaba que los rendimientos reales siguen siendo "significativamente bajos" —lo que podría indicar un endurecimiento de la política monetaria—, la rueda de prensa del gobernador Ueda no ofreció muchas novedades, reiterando un enfoque dependiente de los datos", escribió Tony Sycamore, analista de IG, en una nota para clientes.

"La ausencia de una orientación más clara sobre el ritmo de las futuras subidas decepcionó a los mercados y provocó la venta del yen", añadió.

Una ruptura decisiva por encima de 158 yenes por dólar abriría el camino hacia el máximo del año desde enero, en torno a 158,87, dijo.

El lunes, el dólar bajaba un 0,3% a 157,37 yenes, pero se mantenía cerca del máximo del mes pasado de 157,90.

El euro bajaba un 0,1%, hasta 184,42 yenes, manteniéndose a poca distancia del máximo histórico alcanzado el viernes, 184,75. La moneda única se apreciaba un 0,1%, hasta 1,1720 dólares.

El franco suizo subía un 0,4%, a 197,91 yenes, tras haber tocado el récord de 198,22 yenes al inicio de la sesión.

El dólar australiano, denominado "aussie" en la jerga del mercado de divisas, avanzaba un 0,6%, hasta 104,16 yenes, tras haber alcanzado su nivel más alto frente al yen desde julio del año pasado.

Los analistas del Commonwealth Bank of Australia escribieron en una nota a los clientes que el par aussie-yen "sigue contando con el apoyo fundamental de un sólido sentimiento de riesgo y, más recientemente, de unos diferenciales de tipos de interés más amplios entre los rendimientos de la deuda pública australiana y japonesa a diez años", y pronosticaron una subida a 109 yenes por dólar australiano para marzo.

(Información de Kevin Buckland y Gregor Stuart Hunter; edición de Sonali Paul y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)