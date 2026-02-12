FOREX-El yen roza su mejor semana en un año ante el auge de las apuestas por Japón

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 12 feb (Reuters) - El resurgimiento del yen le llevaba el jueves a su mayor ganancia semanal en más de un año, lo que presionaba al dólar y sugería que podría estar produciéndose un cambio de tendencia en el mercado de divisas. El yen ha subido un 2,6% frente al dólar desde que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi obtuviera una victoria aplastante en las elecciones del domingo, y si se mantiene así hasta el viernes, sería la mayor subida semanal desde noviembre de 2024.

Una cuarta sesión consecutiva de ganancias lo empujó hasta un máximo de 152,28 por dólar, antes de volver a situarse en 154. Una ruptura por debajo de la resistencia en 152,05 señalaría un cambio en el impulso de una divisa que lleva años cayendo en respuesta a los bajos tipos de interés y a las preocupaciones presupuestarias.

"Es Japón quien está comprando", afirmó Naka Matsuzawa, estratega jefe de Nomura Securities en Tokio, ya que el yen, en lugar del euro, se está convirtiendo en la vía preferida para apostar por la caída del dólar y respaldar los planes de Takaichi para revitalizar la economía.

Esto supone un cambio con respecto a las ventas previas a las elecciones, motivadas por el nerviosismo sobre cómo su Gobierno planea financiar sus políticas de fomento del crecimiento.

"Los extranjeros están comprando tanto acciones como bonos", dijo Matsuzawa. "Con un Gobierno más fuerte, el mercado espera un mayor crecimiento... Si miramos los próximos 12 meses, es posible que veamos un yen más fuerte junto con un aumento de las acciones".

El yen también ha avanzado significativamente frente a otras divisas, subiendo un 2% frente al euro en tres sesiones y rompiendo al alza la media móvil de 50 días.

Los datos de posicionamiento mostraron que, hasta la semana pasada, los especuladores tenían una modesta posición corta neta en yenes, por lo que es probable que las recientes ganancias se hayan visto impulsadas por la liquidación de algunas de esas apuestas.

La amenaza de intervención en torno a los 160 yenes por dólar también ha hecho que los mercados esperen que los riesgos de caída del yen estén protegidos.

"En nuestra opinión, es probable que el yen se aprecie ligeramente a corto plazo, respaldado por los continuos temores de una posible intervención del Gobierno y por el posicionamiento actual del mercado", afirmó Vincenzo Vedda, director de inversiones de DWS en Fráncfort.

"No esperamos que el yen vuelva a lo que consideraríamos un nivel fundamentalmente justo, en torno a los 130 frente al dólar".

LA RACHA GANADORA DEL YUAN

Los movimientos en el resto del mercado de divisas fueron bastante modestos, pero prolongaron las tendencias recientes.

Los operadores se han inclinado por tomar los sólidos datos económicos de Estados Unidos como una señal para esperar una mejora más amplia del crecimiento mundial y como algo positivo para las divisas distintas del dólar, por lo que el dólar recibió poco impulso de los sorprendentemente sólidos datos laborales de EEUU. El dólar australiano ha experimentado una fuerte subida, ya que el banco central ha subido los tipos de interés y ha señalado la posibilidad de nuevas subidas para combatir la inflación, con un tirón alcista que atrae a compradores.

El jueves alcanzó un máximo de tres años, situándose en 0,7146 dólares, antes de retroceder ligeramente. El kiwi seguía justo por debajo de los máximos recientes, en 0,6046 dólares. El euro bajaba de 1,19 dólares a 1,1863 dólares y la libra esterlina seguía estable en 1,3625 dólares.

El yuan chino continuaba con una subida notablemente estable, lo que lo sitúa en camino de alcanzar su racha más larga de ganancias semanales desde 2012.

La demanda de efectivo por el Año Nuevo Lunar lo empujaba a un máximo de casi tres años, de 6,8998 por dólar.

Más tarde, el jueves se publicarán los datos del PIB británico junto con las solicitudes de subsidio por desempleo en EEUU, y el viernes se darán a conocer las cifras de inflación de enero en EEUU. Los mercados han descontado unos 54 puntos básicos de recortes de tipos para Estados Unidos este año. (Informaicón de Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam y Sonali Paul; edición en español de María Bayarri Cárdenas)