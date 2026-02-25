FOREX-El yen se acerca a mínimos de dos semanas por preocupaciones sobre tasas de interés

Por Stefano Rebaudo y Tom Westbrook

25 feb (Reuters) - El yen cotizaba cerca de mínimos de dos semanas frente ‌al dólar el ‌miércoles, ⁠tras caer el día anterior por los temores de una postura más acomodaticia del Banco de Japón y el aumento de las ​tensiones con ⁠China, ⁠mientras que los inversores se centraban en el sentimiento generalizado de riesgo.

* La moneda ​japonesa se debilitó el martes tras conocerse que la primera ministra Sanae ‌Takaichi había comunicado al Banco de Japón sus ​reservas sobre nuevas subidas de ​las tasas de interés y como reacción a la inclusión por parte de China de más empresas japonesas en una lista de control de exportaciones en represalia por los comentarios de Takaichi sobre Taiwán.

* Tras la aplastante victoria electoral de Takaichi el ​8 de febrero, el yen se fortaleció, ya que los mercados apostaron por que un Gobierno favorable al ⁠estímulo fiscal inclinaría la balanza de riesgos hacia un mayor endurecimiento monetario.

* El yen cotizaba a ‌156,10 unidades por dólar.

* Los inversores se preparan para el informe de resultados de la empresa de chips de IA Nvidia tras el cierre del miércoles, ya que la ponderación del 8% de la acción en el S&P 500 significa que los resultados podrían afectar significativamente al apetito de riesgo del mercado.

* El ‌índice dólar bajaba un 0,10% a 97,78.

* El presidente de Estados Unidos, Donald ⁠Trump, no dijo mucho para disipar las preocupaciones sobre el futuro de ‌sus aranceles y su política comercial global en su discurso sobre ⁠el estado de la Unión del martes.

* El euro ⁠subía un 0,15% frente al dólar, a 1,1792 dólares.

* El yuan, que ha ganado casi un 7% en 10 meses, alcanzó las 6,8766 unidades frente al dólar el martes, su nivel más alto en casi tres años, y ‌cotizaba a 6,8778 en el ​mercado offshore .

* China está siguiendo de cerca las políticas estadounidenses y afirma que decidirá "a su debido tiempo" si ajusta las contramedidas a los aranceles estadounidenses.