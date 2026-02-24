FOREX-El yen se debilita tras la reapertura de mercados asiáticos y la tensión arancelaria

Por Rocky Swift

TOKIO, 24 feb (Reuters) -

El yen se debilitaba el martes, mientras los mercados sopesaban las repercusiones en el comercio mundial de la renovada incertidumbre sobre el régimen arancelario del presidente estadounidense Donald Trump.

El dólar recuperaba sus pérdidas cuando China y Japón reabrieron tras la advertencia de Trump a los países que no se retiraran de los recientes acuerdos comerciales, después de que la Corte Suprema anulara sus aranceles de emergencia.

El yen caía, tras el anuncio de China de controles a las exportaciones de las empresas japonesas, en una nueva señal del deterioro de las relaciones.

El periódico Nikkei dijo que las autoridades estadounidenses tomaron la iniciativa de realizar las denominadas comprobaciones de tasas de interés el mes pasado para apuntalar la moneda japonesa sin que Tokio lo solicitara.

Las nuevas amenazas arancelarias de Washington ensombrecen las perspectivas del comercio mundial. La Corte Suprema dictaminó el viernes que el uso por parte de Trump de una ley de emergencia de 1977 para imponer aranceles excedía su autoridad, pero horas más tarde Trump invocó una ley diferente e impuso un nuevo gravamen a todas las importaciones.

"Ahora volvemos a encontrarnos en un entorno muy incierto", dijo Ray Attrill, director de estrategia monetaria de National Australia Bank, en un pódcast del NAB.

"Es solo la incertidumbre sobre cómo será el panorama comercial en el futuro, justo en un momento en el que la mayoría de los países habían firmado o estaban a punto de firmar acuerdos comerciales".

El índice del dólar, que mide el dólar frente a una cesta de divisas, avanzaba un 0,2%, hasta situarse en 97,90.

El euro retrocedía un 0,14%, hasta US$1,1768, mientras que el yen se hundía un 0,4%, hasta 155,27 por dólar. La libra esterlina perdía un 0,08%, hasta US$1,3478.

Trump dijo el sábado que aumentaría un arancel temporal del 10% al 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países, el nivel máximo permitido por la ley. El lunes, dijo en redes sociales que los países que "jueguen sucio" tras la sentencia de la Corte Suprema se verían afectados por aranceles aún más elevados.

El Gobierno de Trump está considerando nuevos aranceles de seguridad nacional para industrias como las de baterías a gran escala, fundición y accesorios de hierro, tuberías de plástico, productos químicos industriales y equipos de telecomunicaciones y redes eléctricas, según informó The Wall Street Journal.

El Parlamento Europeo decidió el lunes posponer la votación sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos debido al nuevo impuesto a las importaciones.

El Gobierno japonés dijo que el ministro de Comercio, Ryosei Akazawa, habló el lunes con el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y le pidió que el trato que recibiría Tokio con las nuevas medidas arancelarias no fuera menos favorable que el acuerdo del año pasado.

La renovada incertidumbre comercial se produce en un momento en que los mercados financieros albergan dudas sobre la sostenibilidad de las inversiones masivas en inteligencia artificial y los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal expresan su preocupación por el aumento de la inflación.

