FOREX-El yen se dispara ante las apuestas por un Japón fiscalmente responsable

Por Rae Wee

SINGAPUR, 11 feb (Reuters) - El yen se disparaba el miércoles, mientras los inversores apuestan por que la aplastante victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la coloca en una posición sólida para controlar la política fiscal en el futuro. Por otra parte, el dólar australiano superaba los US$0,71 por primera vez en tres años.

El dólar se tambaleaba ante la fortaleza del yen, a la espera del importante informe sobre el empleo no agrícola en Estados Unidos que se publicará más tarde en el día, mientras que los datos económicos publicados el martes, más débiles de lo esperado, aumentaron la presión a la baja sobre el billete verde. El yen subía casi un 1% frente al dólar, hasta 152,94 en Asia, tras una subida del 1% en la sesión anterior, en la que también se recuperó frente a otras divisas.

El euro descendía un 0,7% hasta los 182,27 yenes

tras una caída del 1,2% el martes, mientras que la libra esterlina ampliaba la caída del 1,3% del día anterior frente a la divisa japonesa y bajaba un 0,73% hasta los 209,04.

La actividad bursátil fue escasa en Asia, debido en parte a que era festivo en Japón.

"Una victoria tan aplastante otorga al régimen de Takaichi un mayor control sobre los aspectos bajistas del JGB y del yen de la 'operativa Takaichi'", dijo Vishnu Varathan, director de investigación macroeconómica para Asia, excepto Japón, de Mizuho.

"Puede aplicar una política fiscal más coherente (...) Sin duda, tiene un plan que tiene sentido desde el punto de vista numérico, por lo que debería haber menos dudas al respecto. Lo que necesitaba era el capital político para llevarlo a cabo, sin tener que hacer múltiples concesiones a muchos partidos que quieren aplicar más (estímulos)".

El yen y los bonos del Estado japonés han subido tras la contundente victoria de Takaichi, mientras que los inversores también se han lanzado a comprar acciones japonesas en previsión de que los estímulos lleguen a los consumidores y a las empresas japonesas.

Las entradas de capital extranjero en la bolsa japonesa aumentan la demanda del yen.

"Hay señales positivas de que pueden estar en el horizonte políticas más favorables al mercado", afirmaron los estrategas de Deutsche Bank en una nota, añadiendo que han cerrado una apuesta contra el yen y ahora tienen una posición neutral en la divisa.

"Desde Davos, y especialmente después de las elecciones, el Gobierno ha reaccionado a los movimientos del mercado y ha intentado calmar los mercados de bonos del Estado japonés. También puede haber un retraso en la prometida reducción del impuesto sobre el consumo". (Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Neil Fullick; editado en español por Patrycja Dobrowolska)