FOREX-El yen se encamina a su mejor semana en un año por estrategia "comprar Japón"

Por Tom Westbrook y Sophie Kiderlin

SINGAPUR, 12 feb (Reuters) - El resurgimiento del yen lo llevaba el jueves rumbo a su mayor ganancia semanal en más de un año, lo que aumentaba la presión sobre el dólar y sugería que podría estar produciéndose un cambio de tendencia en el mercado de divisas.

* El yen ha subido alrededor de un 2,8% frente al dólar desde que el Partido Liberal Democrático de la primera ministra Sanae Takaichi obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del domingo, y si su fortaleza se mantiene hasta el viernes, marcaría la mayor subida semanal desde noviembre de 2024.

* La cuarta sesión consecutiva de ganancias llevó al yen hasta el nivel de 152,25 unidades por dólar, y luego operaba justo por debajo de 153. Una ruptura por debajo de la resistencia de 152,05 señalaría un cambio en el impulso de una divisa que lleva años cayendo como respuesta a las bajas tasas de interés y a las preocupaciones presupuestarias.

* El yen también ha avanzado significativamente frente a otras divisas, subiendo más de un 2% frente al euro en lo que va de semana.

* Los datos económicos de Estados Unidos también están influyendo en la evolución del dólar esta semana.

* Los operadores se han inclinado por tomar los datos económicos sólidos de Estados Unidos como una señal para esperar una mejora más amplia del crecimiento mundial y como algo positivo para las divisas distintas del dólar, por lo que el dólar recibía poco impulso de los datos laborales sorprendentemente sólidos de Estados Unidos.

* Frente a una cesta de divisas, el dólar bajaba levemente el jueves. Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos se darán a conocer más tarde hoy, antes de las cifras de inflación del viernes.

* El yuan chino continuaba con su notable subida, impulsado por la demanda de efectivo para el Año Nuevo Lunar. El jueves superó la marca clave de 6,90 unidades por dólar por primera vez en 33 meses.

* El euro subía un 0,11% frente al dólar, al igual que la libra, a pesar de que los datos mostraron que la economía del Reino Unido apenas creció en el último trimestre de 2025. (Reporte de Sophie Kiderlin y Tom Westbrook; edición de Shri Navaratnam, Sonali Paul y Kate Mayberry; Editado en Español por Ricardo Figueroa)