FOREX-El yen se estabiliza ante elecciones en Japón y temor a intervención

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 15 ene (Reuters) -

El yen se estabilizaba el jueves cerca de mínimos de 18 meses, mientras los mercados se ⁠mostraban cautos ante los riesgos de ⁠intervención tras las fuertes advertencias verbales de las autoridades japonesas en vísperas de las elecciones nacionales. El yen se mantenía estable en 158,63 por dólar, tras avanzar ⁠un 0,4% ‌el miércoles, ​mientras la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, renovaba su advertencia verbal sobre la "depreciación unilateral". El ​secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, instó a la adopción de medidas políticas para hacer ‌frente a la volatilidad de las divisas.

Sin embargo, ‌la divisa no se alejó mucho ​del mínimo de 18 meses de 159,45 que tocó el miércoles y ha caído casi un 5% desde que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, asumió el cargo en octubre, mientras los inversores se inquietaron por sus planes de gasto.

Takaichi planea disolver la cámara baja del parlamento la semana que viene y convocar elecciones parlamentarias anticipadas, una medida que ha provocado una caída del yen y de la deuda pública japonesa.

La perspectiva de ⁠unas elecciones anticipadas ha disparado la inquietud fiscal en medio de la preocupación por la enorme carga de deuda ​del país, ha arrastrado al yen a la zona de intervención y ha complicado la senda de tipos del Banco de Japón.

Prashant Newnaha, estratega de tipos para Asia-Pacífico de TD Securities, dijo que si el yen sigue debilitándose hacia o dentro de los umbrales de intervención, no se puede descartar el riesgo de intervención el próximo lunes, festivo en Estados Unidos.

"Si hay intervención, probablemente se produzca ⁠antes de 162, pero el rango de intervención quizá se sitúe entre 161-163", dijo Newnaha.

La última vez ​que Japón intervino en el mercado de divisas fue en julio de 2024, gastando 36.800 millones de dólares para levantar la moneda mientras caía a un mínimo de 38 años de alrededor de 161,96 por dólar. Moh Siong ‍Sim, estratega de divisas de OCBC, dijo que los mercados vigilarán si a las palabras les seguirá la acción, señalando que era cuestionable que el yen pueda experimentar una fortaleza significativa y sostenida.

"A menos que el Banco de Japón se muestre más agresivo o que disminuyan las preocupaciones fiscales"

El Banco de Japón se reunirá ​la semana que viene, y los mercados esperan en general que el banco central mantenga su postura, después de que el mes pasado subiera los tipos hasta el 0,75%, su nivel más alto en 30 años. (Información de Ankur Banerjee ‍en Singapur; edición de Shri Navaratnam y Jacqueline Wong; editado en español por Patrycja Dobrowolska)