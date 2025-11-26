FOREX-El yen se estabiliza ante una posible subida de tipos en Japón

Por Rae Wee

SINGAPUR, 26 nov (Reuters) -

El yen se veía apoyado el miércoles por las expectativas de que el Banco de Japón (BoJ) podría subir los tipos de interés tan pronto como en diciembre, mientras que el dólar neozelandés avanzaba, después de que su banco central señalara un probable final del ciclo de flexibilización.

El Banco de Japón está preparando a los mercados para una posible subida de los tipos de interés tan pronto como el mes que viene, según dijeron fuentes a Reuters, lo que revivió el anterior discurso inclinado hacia el endurecimiento monetario, a medida que vuelve la preocupación por las fuertes caídas del yen y se desvanece la presión política para que el banco mantenga los tipos bajos.

La divisa nipona avanzaba en un primer momento tras estas informaciones, pero a lo largo de la sesión fue perdiendo terreno. Cotizaba en el momento de elaboración de este artículo en 156,07 por dólar, ligeramente más débil, tras haber alcanzado un máximo intradía de 155,66.

El yen se ha visto presionado por la creciente inquietud que suscita el empeoramiento de la situación fiscal del país y la cautela del banco central a la hora de subir los tipos, por lo que los operadores están en alerta ante el riesgo de que Tokio intervenga para frenar la caída del yen.

Algunos analistas han señalado que la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos, el jueves, podría abrir una posible ventana para que las autoridades intervengan.

"La festividad de Acción de Gracias supondrá una disminución de la liquidez, y podría ser el momento oportuno para que las autoridades japonesas intervengan, porque el impacto en los mercados será mayor", dijo Carol Kong, estratega de divisas del Commonwealth Bank of Australia.

"Creo que una intervención directa es definitivamente un riesgo esta semana, solo sobre la base de los comentarios de los responsables japoneses".

Por otra parte, el dólar neozelandés avanzaba, después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda bajara los tipos al 2,25%, tal y como se esperaba, pero con una perspectiva más dura sobre la futura política monetaria.

El banco central prevé ahora que el tipo de interés se sitúe en el 2,20% en el primer trimestre de 2026 y en el 2,65% en el cuarto trimestre de 2027.

El kiwi subía un 1,2%, a 0,5690 dólares, mientras los operadores reducían drásticamente las expectativas de nuevos recortes de tipos.

"Estábamos buscando un camino un poco más bajo. El mercado había fijado un precio del 2,15%, y hemos obtenido un 2,20%. No es una gran diferencia, pero es suficiente para que la gente diga: bueno, el riesgo a la baja no se ha materializado", dijo Jarrod Kerr, economista jefe de Kiwibank.

"Están diciendo que los riesgos están equilibrados, y cuando dices eso, te estás volviendo bastante neutral en tus comentarios, diciendo: 'esto es todo, en realidad'".

Por su parte, el dólar australiano avanzaba un 0,57%, hasta los 0,6506 dólares, después de que la inflación de octubre superara las previsiones, cerrando la puerta a una mayor relajación de la política monetaria.

HORIZONTE DE RELAJACIÓN MONETARIA DE LA FED

En otros mercados financieros, el dólar retrocedía el miércoles, después de que datos económicos benignos de Estados Unidos reforzaran las expectativas de un recorte de tipos en diciembre, y mientras los inversores apostaban por que el principal candidato a la presidencia de la Reserva Federal podría orientar la política monetaria en una dirección más flexible.

Los indicadores del martes mostraron que las ventas minoristas estadounidenses subieron menos de lo esperado en septiembre, mientras que los precios al productor se mantuvieron en línea con las expectativas.

La confianza del consumidor estadounidense también cayó en noviembre, debido a la preocupación de los hogares por el empleo y su situación financiera.

Por todo ello, los operadores aumentaron sus apuestas a un recorte de la Reserva Federal el mes que viene, con una probabilidad del 85% de un movimiento de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.

"Los datos del martes dibujan un panorama de ralentización de la economía estadounidense y refuerzan la idea de un recorte de tipos a corto plazo por parte del FOMC (Comité Federal de Mercado Abierto)", dijo Kong, del Commonwealth Bank of Australia.

El euro se acercaba al nivel de 1,16 dólares y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 1,1590 dólares, alentado ligeramente por las señales de progreso en un plan de paz entre Rusia y Ucrania.

La libra esterlina avanzaba un 0,2%, hasta los 1,3191 dólares, a la espera del anuncio de la ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, sobre el presupuesto de Reino Unido más tarde en el día.

Frente a una cesta de divisas, el dólar retrocedía un 0,2%, a 99,65.

También pesó sobre el billete verde un artículo de Bloomberg News económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, ha surgido como el favorito para ser el próximo presidente de la Fed.

Hassett, al igual que Trump, ha dicho que los tipos de interés deberían ser más bajos de lo que son ahora bajo el liderazgo del actual presidente de la Fed, Jerome Powell. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dijo el martes que había muchas posibilidades de que Trump anunciara su elección antes de Navidad.

"Hassett es considerado como estrechamente alineado con la preferencia del presidente Trump por tipos de interés más bajos, y su nombramiento probablemente reforzaría el impulso del Gobierno por una política más fácil", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas en National Australia Bank.

(Información de Rae Wee; edición de Stephen Coates, Jacqueline Wong y Raju Gopalakrishnan; edición en español de Paula Villalba)