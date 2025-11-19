FOREX-El yen se estabiliza y el dólar oscila mientras los inversores buscan seguridad

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 19 nov (Reuters) -

El yen recuperaba su equilibrio y el dólar estadounidense oscilaba entre las ganancias y las pérdidas frente a la mayoría de sus principales competidores en un contexto de operaciones volátiles en Asia el miércoles, que llevaron a los inversores a refugiarse en activos seguros como el oro y los bonos del Tesoro, tras varios días de ventas mundiales de valores.

El yen avanzaba un 0,1% tras haber tocado el martes un mínimo de nueve meses frente al dólar y cotizaba en el momento de elaboración de este artículo a 155,37 yenes por dólar.

El índice del dólar, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, fluctuaba a medida que los bonos del Tesoro de Estados Unidos atraían ofertas, incluso en el contexto de creciente incertidumbre sobre la decisión de la Reserva Federal. El indicador bajaba un 0,1% y se situaba en 99,523.

El dólar se había fortalecido junto con la demanda de bonos del Tesoro, a pesar de que las probabilidades de un recorte de tipos de la Reserva Federal descendían, lo que probablemente indicaba la compra de refugio seguro, dijeron los analistas de DBS en Singapur en una nota de análisis.

"Los inversores podrían estar buscando seguridad en los valores tecnológicos estadounidenses, que se han mantenido débiles debido a la persistente preocupación por la sobrevaloración de la inteligencia artificial", escribieron.

Los mercados mundiales de renta variable se han visto duramente afectados esta semana: el S&P 500

registra una racha de cuatro días de pérdidas debido a la preocupación por las valoraciones de los valores de inteligencia artificial y los futuros de renta variable de EEUU, y ampliaba las pérdidas en la sesión asiática del miércoles. El gigante de los chips Nvidia publicará sus resultados del tercer trimestre el miércoles.

En un escenario de caídas de los activos de riesgo, el dólar australiano retrocedía un 0,4% a 0,6483 dólares

, mientras que el kiwi se dejaba un 0,5%, hasta 0,56305 dólares.

El euro se situaba en 1,1586 dólares

, un 0,1% por encima de su mínimo de una semana en Estados Unidos.

La libra esterlina subía un 0,1% a 1,3151 dólares.

(Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Jamie Freed; edición en español de Jorge Ollero Castela)