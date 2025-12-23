FOREX-El yen se fortalece ante la amenaza de intervención

Por Ankur Banerjee

SINGAPUR, 23 dic (Reuters) -

El yen avanzaba en un contexto de debilidad del dólar estadounidense en la sesión asiática del martes, tras la advertencia más severa de las autoridades que señalan la disposición de Tokio a intervenir, mientras que la moneda japonesa se mantenía cerca de mínimos recientes frente a sus principales pares.

Por el momento, la amenaza de intervención mantiene a raya a los bajistas del yen, aunque es probable que la debilidad del yen persista a corto plazo, según los analistas, después de que el tono cauteloso del Banco de Japón la semana pasada dejara entrever un ritmo lento de subidas de tipos el año que viene. El yen se apreciaba un 0,7%, hasta 156,00 por dólar estadounidense, ampliando sus ganancias de la sesión anterior y recuperando la mayor parte de las pérdidas sufridas desde el viernes, después de que el Banco de Japón anunciara una subida de tipos.

El yen también se apreciaba un 0,5% frente al euro, el dólar australiano y la libra esterlina el martes, pero se mantenía en torno a mínimos recientes.

La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, dijo que Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, en lo que constituye la última de las autoridades y el indicio más claro de que Tokio está dispuesto a intervenir.

Matt Simpson, analista de StoneX, dijo que si las autoridades japonesas tienen alguna intención de intervenir, "el período de baja liquidez entre Navidad y Año Nuevo les daría el mayor rendimiento para su yen, por así decirlo".

"No estoy convencido de que lo necesiten, a menos que veamos una ruptura volátil por encima de 159". Los niveles de volatilidad fueron más altos en 2022, cuando los operadores parecían incitar al Ministerio de Finanzas a actuar, pero no parece ser el caso esta vez", añadió.

Japón intervino en 2022 y en 2024 para apoyar al yen.

Los bonos del Estado japonés recortaban subidas, después de que Reuters informara de que la nueva emisión de deuda de Tokio para el año fiscal 2026 probablemente superará ligeramente los 28,6 billones de yenes (US$182.000 millones) vendidos durante el año fiscal actual, citando a tres fuentes con conocimiento directo del asunto. Se espera que el Gobierno finalice el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2026 el viernes.

La caída del yen se ha producido ante la debilidad del dólar después de que la Reserva Federal recortara este mes los tipos de interés y proyectara otro recorte en 2026, aunque los operadores están valorando otros dos recortes de tipos por parte de la Fed el próximo año.

Charu Chanana, estratega jefa de inversiones de Saxo, dijo que el lento ciclo de subidas del Banco de Japón y la posible relajación de la Reserva Federal en 2026 apuntan a una menor debilidad unidireccional del yen y a una mayor posibilidad de negociación dentro de un rango, con una posible fortaleza del yen cuando caigan los rendimientos de Estados Unidos o cambie el sentimiento de riesgo. "El mayor riesgo será si Estados Unidos se mantiene 'más alto por más tiempo' y el BoJ se vuelve cauteloso de nuevo, con catalizadores clave en el futuro como las negociaciones salariales de Shunto, así como los tipos de EEUU", dijo Chanana.

(Información de Ankur Banerjee en Singapur; edición de Muralikumar Anantharaman y Stephen Coates; edición en español de Paula Villalba)