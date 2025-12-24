FOREX-El yen se fortalece; operadores se muestran cautelosos por una intervención

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 24 dic (Reuters) -

El yen avanzó modestamente frente al dólar estadounidense el miércoles, mientras los operadores se centraban en si la debilidad de la divisa nipona llevaría a las autoridades del país a intervenir.

* El volumen de operaciones era escaso a la espera de la festividad de Navidad, en la que los mercados estadounidenses e internacionales permanecerán cerrados.

* El yen se ha debilitado a pesar de que el Banco de Japón anunció el pasado viernes una subida de tasas que se esperaba desde hace tiempo. La subida se había previsto con antelación y los comentarios del gobernador Kazuo Ueda decepcionaron a algunos operadores que habían apostado por un tono más duro.

* Esto ha dejado a los inversores atentos a las compras oficiales de yenes por parte de Tokio, sobre todo a medida que los volúmenes de negociación se reducen hacia finales de año, momento oportuno, según los analistas, para que las autoridades tomen medidas.

* La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo el martes que Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, lanzando la advertencia más contundente hasta la fecha sobre la disposición de Tokio a intervenir.

* Sus declaraciones frenaron la caída del yen. La divisa japonesa subió un 0,25% frente al dólar, situándose en 155,84 por dólar. El viernes, el dólar alcanzó los 157,77 yenes.

* Frente a otras monedas, el dólar tuvo un comportamiento mixto.

* El índice dólar, que lo mide frente a una cesta de otras divisas, incluidos el yen y el euro, avanzaba un 0,07% a 97,96, mientras que el euro bajó un 0,14% hasta 1,1778 dólares. La libra esterlina se debilitó un 0,13% hasta US$1,3498.

* La divisa estadounidense ha caído este año a medida que la Reserva Federal recortaba las tasas de interés, y se espera una mayor relajación el año que viene, mientras que los analistas esperan que otros bancos centrales hayan completado sus reducciones del costo del crédito.

* Los responsables de la Reserva Federal están sopesando los riesgos de ralentización del mercado laboral y la preocupación por una inflación persistentemente elevada.

(Reporte de Karen Brettell en Nueva York; Reporte adicional de Rae Wee en Singapur y Alun John en Londres; Editado en Español por Manuel Farías)