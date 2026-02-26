FOREX-El yen se recupera frente al dólar con la política monetaria del BoJ en el foco

Por Gregor Stuart Hunter

TAIPÉI, 26 feb (Reuters) -

El yen recuperaba fuerza frente al dólar estadounidense durante la sesión asiática del jueves, mientras los beneficios mejores de lo esperado de Nvidia impulsaban la confianza de los inversores y los mercados esperaban novedades sobre los aranceles estadounidenses ‌a las importaciones de productos extranjeros. El yen se ‌apreciaba un ⁠0,3% frente al dólar, hasta situarse en 155,87 yenes, y recuperaba parte del terreno perdido tras alcanzar sus niveles más bajos en dos semanas, en un momento en que los comentarios de los responsables del Banco de Japón estabilizaron la moneda japonesa.

El yen se está recuperando de la debilidad registrada esta semana, después de que ​el Gobierno japonés ⁠nombrara el miércoles a dos ⁠académicos considerados firmes defensores del estímulo económico para formar parte del consejo del banco central.

El periódico Mainichi también informó el martes, citando fuentes anónimas, que la primera ministra japonesa, ​Sanae Takaichi, expresó sus reservas sobre nuevas subidas de los tipos de interés durante su reunión con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, la semana pasada.

Las nuevas ‌noticias han "reforzado la percepción de que el Gobierno de Takaichi favorece una postura inclinada hacia la relajación monetaria", dijo ​Bank of America en una nota.

"Sin embargo, dejar que la depreciación del ​yen siga sin control conlleva riesgos políticos, y la intervención en el mercado de divisas por sí sola sería insuficiente.

La inacción en materia de política monetaria sigue siendo poco probable".

El gobernador del Banco de Japón, Ueda, dijo que el banco central analizará los datos en sus reuniones de marzo y abril para decidir si sube los tipos de interés, según informó el jueves el periódico Yomiuri, dejando abierta la posibilidad de una subida de tipos a corto plazo.

Por su parte, el miembro del consejo más partidario del endurecimiento monetario, Hajime Takata, dijo en un discurso que el banco central debe centrarse en el ​riesgo de un exceso de inflación a la hora de orientar la política monetaria y pidió una subida gradual de los tipos de interés.

"Los nuevos esfuerzos del Gobierno de Takaichi para influir en el Banco de Japón amenazan con provocar otra ronda de turbulencias en los ⁠mercados de bonos y divisas de Japón", escribieron los analistas de Capital Economics. "Pero creemos que los fundamentos subyacentes apuntan a una estabilización continuada del mercado de bonos del Gobierno japonés y a un repunte del yen". El índice del dólar estadounidense, que ‌mide la fortaleza del dólar frente a una cesta de seis divisas, se mantenía estable, en 97,585, mientras persistía la incertidumbre sobre cómo respondería el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la sentencia de la Corte Suprema del 20 de febrero que anuló sus aranceles de emergencia.

La tasa arancelaria estadounidense para algunos países aumentará al 15% o más desde el 10% recién impuesto, dijo el miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sin nombrar a ningún socio comercial específico ni dar más detalles.

"El discurso sobre el estado de la Unión de 2026 del presidente Trump se centró en la economía, pero proporcionó poca o ninguna información sobre nuevas iniciativas políticas", escribieron los analistas de Westpac. El representante comercial de Estados Unidos "no ofreció detalles sobre cómo se aplicará el arancel más alto en situaciones ‌en las que vulnere los acuerdos comerciales de EEUU". La confianza de los inversores mejoró, después de que Nvidia , empresa líder en el sector de la inteligencia artificial, pronosticara el miércoles unos ⁠ingresos para el primer trimestre superiores a las estimaciones del mercado, lo que supuso un nuevo impulso para las acciones de Wall Street, que prolongaron su repunte impulsado por el sector ‌tecnológico hasta alcanzar máximos de dos semanas. Sin embargo, las acciones cedieron parte de sus ganancias en las operaciones posteriores al cierre y los futuros de la ⁠bolsa estadounidense retrocedieron ligeramente.

El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba 0,2 puntos básicos, hasta el 4,0442%.

Los mercados financieros ⁠siguen creyendo casi unánimemente que las tasas de interés estadounidenses no se moverán en la próxima reunión de la Reserva Federal. Los futuros de las tasas de interés de la Fed están valorando una probabilidad implícita del 98% de que el banco central estadounidense mantenga los tipos sin cambios en su próxima reunión de dos días, el 18 de marzo, sin apenas cambios respecto al día anterior, según la herramienta FedWatch del CME Group. Frente al yuan chino en el mercado internacional, el dólar estadounidense caía un 0,3%, hasta los 6,8324 yuanes, el nivel más alto de la moneda ‌china en casi tres años, a pesar de que el banco central ha señalado su ​intención de frenar las rápidas ganancias de la moneda, respaldadas por la demanda estacional de liquidación. El euro subía un 0,1%, hasta 1,1817 dólares, mientras que la libra esterlina también se mantenía prácticamente sin cambios, en 1,3555 dólares. El dólar australiano seguía estable, en 0,7126 dólares, mientras que el dólar neozelandés caía brevemente por debajo de la marca de 0,60 dólares frente a su homólogo estadounidense antes de recuperarse, cotizando finalmente sin cambios en 0,6003 dólares.

El bitcóin

cerraba con una caída del 0,7%, hasta los ‌68.478,38 dólares, mientras que el ether

se desplomaba un 2,0%, hasta los 2.059,01 dólares. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de Paula Villalba)