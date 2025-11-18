FOREX-El yen se recupera mientras los mercados se tambalean y los inversores se alejan del riesgo

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 18 nov (Reuters) -

El yen se recuperaba de su nivel más bajo frente al dólar en más de nueve meses en la sesión asiática del martes, mientras la disminución de las expectativas de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés el próximo mes provocaba un amplio movimiento de aversión al riesgo en todos los activos.

La divisa estadounidense caía un 0,3% frente al yen, hasta 154,885, en un contexto de oleada de ventas en los mercados de renta variable, el oro y el bitcóin, mientras los inversores buscaban refugio ante la caída.

El oro, refugio tradicional, se veía presionado por la reducción de las expectativas de una inminente bajada de tipos de la Reserva Federal.

El yen "se mantiene por ahora por debajo del nivel psicológico de 155, pero los riesgos se acentúan", escribieron los analistas de DBS en un informe de investigación. La probabilidad de una elevada volatilidad y una posible intervención en el mercado de divisas "podría ser mayor de lo habitual", añadieron.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, se reunirá el martes con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda. Partidaria de una política fiscal y monetaria expansivas, Takaichi ha llenado los asientos de los principales paneles gubernamentales con defensores de un gran gasto respaldado por tipos de interés bajos, políticas que funcionan para depreciar el valor del yen.

El lunes, Goushi Kataoka, miembro del sector privado de un grupo gubernamental clave, dijo a Reuters que Japón debe reunir un estímulo de unos 23 billones de yenes. Esto superaría con creces el paquete de 17 billones de yenes del que había informado anteriormente el diario Nikkei, lo que avivaría de nuevo la ansiedad de los mercados sobre la oferta de nueva deuda pública que tendrían que digerir los mercados de bonos.

La curva de rendimientos de la deuda pública japonesa se empinaba aún más ante la preocupación por la magnitud del paquete de estímulo de Takaichi, y los rendimientos a 20 años alcanzaban su nivel más alto en 26 años.

Los recientes movimientos del yen llevaron a la ministra japonesa de Finanzas, Satsuki Katayama, a expresar su preocupación en una rueda de prensa habitual el martes.

"Como últimamente hemos visto movimientos rápidos y unilaterales en el mercado de divisas, nos hemos alarmado", dijo, en unas comentarios que reflejan la preocupación general por las consecuencias económicas negativas de la debilidad del yen.

El yen había alcanzado 155,37, el nivel más bajo de la moneda japonesa desde el 4 de febrero de este año, antes de la publicación de los datos retrasados de las nóminas estadounidenses de septiembre, que se publicarán el jueves.

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 43% de que se produzca un recorte de 25 puntos básicos en la próxima reunión del banco central estadounidense, el 10 de diciembre, frente al 62% de hace una semana y las apuestas de que el recorte era casi seguro hace un mes. El índice del dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a sus principales rivales, se debilitaba un 0,1%, hasta 99,448, y reanudaba su caída tras romper el lunes una racha de cuatro días de pérdidas.

"La teoría es que, si hay una contención en diciembre, es solo un parón temporal", escribieron los analistas de ING en un informe de investigación.

"Los próximos datos duros serán los que tengan la última palabra, incluida cierta tolerancia a unos datos de empleo débiles dados los choques de la oferta".

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller y el vicepresidente de la Fed, Philip Jeffersson, destacaron el lunes los riesgos para el mercado laboral estadounidense. La confianza de los inversores se vio afectada en la víspera, lo que provocaba la caída de los tres principales índices bursátiles estadounidenses e impulsaba a los valores refugio en la sesión asiática del martes. El franco suizo, junto con el yen, atraía ofertas de refugio y avanzaba un 0,2% frente al dólar.

El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a dos años bajaba 3,3 puntos básicos, hasta el 3,5745%, mientras que la del bono a diez años caía 2,2 puntos básicos, hasta el 4,1095%. El euro subía un 0,1% a 1,1599 dólares, y rompía una racha de tres días de pérdidas. El dólar australiano descendía un 0,2%, a 0,64785 dólares, después de que las actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, celebrada los días 3 y 4 de noviembre, mostraran que el banco central consideraba que el tipo de interés actual del 3,6% era ligeramente restrictivo, pero dijo que era posible que ya no lo fuera, citando un aumento del crédito inmobiliario a los inversores.

La libra esterlina se mantenía estable, en 1,3157 dólares, mientras que el dólar neozelandés cedía un 0,1%, hasta 0,56475 dólares.

