FOREX-El yen se recupera parcialmente tras las subidas del BoJ y los riesgos de intervención

Por Rocky Swift

TOKIO, 29 dic (Reuters) -

El yen recuperaba algo de terreno el lunes tras la fuerte caída sufrida a finales de la semana pasada, mientras los mercados sopesaban el calendario de nuevas subidas de los tipos de interés en Japón y la posibilidad de una intervención en las escasas operaciones de fin de año.

Los responsables políticos del Banco de Japón debatieron la necesidad de seguir subiendo los tipos, según mostró el lunes un resumen de las opiniones de su reunión de política monetaria de diciembre. El euro recibió apoyo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostrara optimismo en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra en Ucrania.

Japón tiene vía libre para hacer frente a los movimientos excesivos del yen, según dijo la semana pasada la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama. Esas advertencias de intervención han ayudado a mantener a raya las posiciones en dólares y yenes, pero el pesimismo sobre la divisa nipona se está manifestando en otros cruces de divisas, dijo Bart Wakabayashi, director de la sucursal de Tokio de State Street.

"Creo que una posición larga en yenes es bastante dolorosa", dijo Wakabayashi. "Estamos viendo cierta expresión de posiciones cortas en yenes frente a estas divisas, en particular el yen australiano".

"El mercado todavía está tratando de averiguar qué tipo de papel juega el yen ahora en términos de ser un refugio seguro", añadió. (Información de Rocky Swift; edición de Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska)