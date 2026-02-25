FOREX-El yen sigue bajo presión y el dólar australiano sube ante la inflación

Por Tom Westbrook

SINGAPUR, 25 feb (Reuters) -

El yen, inestable, se mantenía cerca de su mínimo de dos semanas el miércoles, después de que el Gobierno japonés nombrara para el ‌consejo del banco central a ‌dos ⁠académicos considerados partidarios de permitir una mayor inflación para estimular el crecimiento, mientras que una sorpresa inflacionista impulsó al alza el dólar australiano. El dólar australiano avanzaba un 0,7%, hasta 0,7109 dólares, después de que el repunte ​de la ⁠inflación aumentara ⁠el riesgo de aumentos de tasas de interés, la mayor subida en una sesión asiática en la que los operadores ​estaban pendientes del discurso sobre el estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los ligeros avances ‌del dólar neozelandés , la libra esterlina y el euro dejaban al dólar ​ligeramente a la baja, a 1,1796 dólares frente ​al euro y 1,3520 dólares frente a la libra esterlina.

El yen seguía bajo presión el miércoles, tras caer un 0,8% el día anterior, hasta alcanzar un mínimo de 156,28 por dólar, tras conocerse que la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, había expresado su preocupación por nuevas subidas de tipos al gobernador del Banco de Japón. El yen se mantenía en torno a 156 y cerraba la ​sesión en 155,77.

El miércoles, el Gobierno japonés nombró a dos académicos considerados reflacionistas —o propensos a tolerar la inflación con el fin de impulsar el crecimiento— para formar parte del consejo ⁠del Banco de Japón, unos nombramientos que se consideran un indicador de la orientación de la política monetaria.

"Según el informe de ayer, Takaichi-san parece tener ‌una opinión negativa sobre el aumento de las tasas de interés y, además, ha elegido al menos a un miembro partidario de la relajación monetaria", dijo Tohru Sasaki, estratega jefe del Fukuoka Financial Group y antiguo funcionario del Banco de Japón, en referencia a Ayano Sato, profesora nombrada para formar parte del consejo.

"Estas elecciones reflejan las tendencias reflacionistas del gabinete de Takaichi", añadió.

El yen lleva años cayendo debido a los bajos tipos de interés de Japón y ha estado bajo presión desde que Takaichi llegó al poder en ‌octubre, ante la preocupación de que pudiera tensar aún más un presupuesto nacional ya de por sí ajustado. El dólar neozelandés ⁠subía ligeramente, hasta 0,5983 dólares, mientras que el yuan chino prolongaba los fuertes avances del martes, hasta alcanzar un ‌máximo de casi tres años de 6,8703.

La anulación por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos de ⁠muchos de los aranceles más elevados del presidente Donald Trump probablemente conducirá a una ⁠reducción de la tasa global sobre los productos chinos, según los analistas, lo que allanará el camino para una mayor apreciación del yuan.

El yuan, que se ha revalorizado casi un 7% en 10 meses, alcanzaba los 6,8766 por dólar el martes, su nivel más alto en casi tres años, y se mantenía en 6,8778 en el mercado internacional .

"Los fundamentos que sustentan nuestra ‌previsión de apreciación del CNY —un punto de partida de profunda infravaloración ​de la moneda y la notable fortaleza del sector exportador— siguen muy vigentes", dijeron los analistas de Goldman Sachs.

"Aunque persiste la incertidumbre, creemos que la probabilidad de que el presidente Trump imponga aranceles adicionales de la Sección 301 a los productos chinos es baja antes de su visita prevista a China a finales ‌de marzo". (Información de Tom Westbrook; edición de Edwina Gibbs y Christian Schmollinger; edición en español de Paula Villalba)