FOREX-El yen sube a máximos de dos meses ante una posible intervención

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 26 ene (Reuters) - El yen se disparaba a su nivel más alto en más de dos meses el lunes, mientras aumentaban las especulaciones de que la intervención coordinada de las autoridades de Estados Unidos y Japón podría ser inminente, una perspectiva que el principal diplomático de divisas de Tokio dejó muy abierta mientras mantenía a los mercados adivinando

Los inversores también estaban recortando posiciones en dólares antes de una reunión de la Reserva Federal y el posible anuncio por parte del Gobierno de Trump de un nuevo presidente de la Fed. El yen avanzaba un 1,2%, hasta 153,89 por dólar, su nivel más alto desde noviembre. El euro alcanzaba un máximo de cuatro meses de 1,1898 dólares y subía un 0,2%, hasta 1,1855 dólares. La actividad se vio reducida por los festivos en Auckland y Australia, y Tokio ocupó la atención de los inversores después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijera el domingo que su Gobierno tomaría las "medidas necesarias" contra los movimientos especulativos del mercado

Una fuente dijo a Reuters que la Reserva Federal de Nueva York había revisado los tipos de cambio entre el dólar y el yen con los operadores, lo que se considera un precursor de la intervención, y la lucha por salir de las posiciones cortas en yenes ha alejado a la divisa un 3% del mínimo del viernes. La ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, no quiso hacer comentarios sobre las comprobaciones de los tipos, mientras que el principal diplomático en materia de divisas, Atsushi Mimura, dijo que el Gobierno mantendría una estrecha coordinación con Estados Unidos en materia de divisas y actuaría de forma adecuada

El yen está bajo presión en parte debido a la preocupación por la colosal deuda pública de Japón, que supone más del doble de su producción económica. Una subida histórica de los tipos de interés del mercado ha hecho temer por la capacidad de Japón para hacer frente al servicio de su deuda, pero Takaichi ha prometido recortar los impuestos mientras hace campaña para unas elecciones anticipadas el 8 de febrero

El yen registró el viernes su mayor subida diaria frente al dólar en casi seis meses, con repuntes a última hora de la sesión asiática y de nuevo en la sesión neoyorquina. El índice del dólar estadounidense, que mide la fortaleza del billete verde frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,1%, hasta un mínimo de cuatro meses de 97,155. Nick Twidale, estratega jefe de mercados de ATFX Global en Sídney, dijo: "La revisión de los tipos el viernes y las conversaciones del fin de semana han contribuido"

Eugene Epstein, responsable de negociación y productos estructurados de Moneycorp en Nueva Jersey, dijo que la rara participación de la Reserva Federal también tiene en vilo a los operadores, ya que cree que la intervención podría ser un esfuerzo conjunto de Estados Unidos y Japón y tener más posibilidades de éxito

Tim Kelleher, responsable de ventas institucionales de divisas del Commonwealth Bank of Australia en Auckland, dijo que la medida supuso un "cambio de juego" en el mercado de divisas. "Es la primera vez que la Reserva Federal comprueba una divisa en más de una década", añadió. "Han amenazado antes, pero ir físicamente y hacerlo es un gran cambio en su modus operandi"

Estados Unidos no se ha unido a un esfuerzo coordinado para intervenir en la moneda japonesa desde marzo de 2011, cuando vendió yenes tras el terremoto de Fukushima

VENTA DEL DÓLAR La venta de dólares por contagio el lunes ayudó a impulsar la libra esterlina y el dólar neozelandés a máximos de cuatro meses, mientras que el dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2024

La libra subía un 0,1% a 1,36625 dólares, mientras que el australiano avanzaba un 0,2% a 0,69165 dólares y el "kiwi" (divisa neozelandesa) subía un 0,2% a 0,596 dólares

"El dólar se ha mostrado frágil de todos modos, pero la subida del yen ha sido el detonante que ha precipitado la venta generalizada", dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Capital Markets en Nueva York

"Están pasando muchas cosas ahora mismo en Estados Unidos, como las protestas por el último tiroteo en Minnesota. Trump también podría nombrar al sucesor de Jay Powell esta semana. Así que los mercados están nerviosos por ambas cosas", añadió

(Información de Gregor Stuart Hunter y Tom Westbrook en Singapur y Gertrude Chavez en Nueva York; edición de Jamie Freed y Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)