FOREX-El yen sube ante la posibilidad de que el Banco de Japón suba los tipos

El yen subía el lunes, favorecido por los comentarios del gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que dejó la puerta abierta a una subida de tipos a corto plazo, mientras que el dólar comenzó el mes con el pie izquierdo, las apuestas a una bajada de tipos en Estados Unidos este mes.

El lunes, Ueda dijo que el banco central considerará los "pros y los contras" de subir los tipos de interés en su próxima reunión de diciembre, en lo que constituye la señal más clara de una subida a finales de este mes.

Posteriormente, en una rueda de prensa, dijo que daría más detalles sobre la futura senda de subidas de tipos del banco central una vez que los tipos hayan subido al 0,75%, y añadió que la decisión sobre política monetaria de diciembre tendrá en cuenta la información salarial y otros datos. Esto ayudó a la divisa japonesa a ampliar sus ganancias, mientras se revalorizaba aproximadamente un 0,5% hasta un máximo de sesión de 155,395 por dólar.

"Parece que se está preparando para una posible subida de tipos, lo que hace muy probable una subida en la reunión de diciembre o enero", dijo el estratega de divisas de OCBC, Christopher Wong, que espera que el Banco de Japón suba los tipos en diciembre.

"Pero la cuestión es si se trata de una subida y otra larga espera. Para que el yen se recupere sería necesario que el Banco de Japón diera una orientación más firme".

Los operadores han estado valorando la posibilidad de que el Banco de Japón suba los tipos este mes, y la reciente caída del yen a mínimos de 10 meses el mes pasado ha reforzado la idea de una subida de tipos. La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, dijo el domingo que las recientes oscilaciones erráticas del mercado de divisas y el rápido debilitamiento del yen "claramente no están impulsados por los fundamentos".

EL DÓLAR A LA BAJA

En el mercado más amplio, el dólar se debilitaba mientras los inversores se preparaban para un mes crucial que podría traer el último recorte de tipos de la Fed del año y la confirmación de un sucesor del presidente Jerome Powell que abogue por relajar la política monetaria.

El euro alcanzaba máximos de dos semanas en 1,16155 dólares, mientras que la libra esterlina compraba 1,3225 dólares al cierre de este artículo, después de haber registrado el viernes su mejor semana en más de tres meses en un repunte de alivio tras la revelación del presupuesto por parte de la ministra británica de Finanzas, Rachel Reeves. Frente a una cesta de divisas, el billete verde apenas variaba a 99,45, tras haber perdido un 0,7% la semana pasada.

Según la herramienta FedWatch de CME, la probabilidad de que la Reserva Federal recorte 25 puntos básicos en su reunión de la semana que viene es del 87%.

