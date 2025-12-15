FOREX-El yen sube antes de reunión del BoJ en una semana clave para los bancos centrales

Por Rae Wee

SINGAPUR, 15 dic (Reuters) -

El yen subía el lunes, en vísperas de una semana crucial en la que se conocerán las decisiones de los principales bancos centrales en materia de tipos de interés, así como datos clave de Estados Unidos que podrían orientar las perspectivas de la Reserva Federal para el nuevo año. La divisa japonesa se fortalecía un 0,5%, hasta los 155,08 por dólar, ampliando sus ganancias de principios de la sesión después de que el Banco de Japón (BoJ) dijera el lunes que la mayoría de las empresas japonesas encuestadas esperaban aumentar los salarios en el año fiscal 2026 aproximadamente al mismo ritmo que en el año en curso. Bloomberg News, por su parte, informó de que el BoJ iba a empezar a vender sus participaciones en ETF ya en enero.

El lunes, una encuesta por separado y muy seguida mostró que la confianza empresarial de los grandes fabricantes japoneses alcanzó un máximo de cuatro años en los tres meses hasta diciembre.

"Los datos reforzaron las expectativas de subida de tipos del Banco de Japón, aunque los mercados ya esperan una subida el viernes", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC, que añadió que la atención se centrará en las directrices del gobernador Kazuo Ueda sobre futuros endurecimientos.

"Cualquier recuperación significativa del yen requeriría no solo que el Banco de Japón siguiera adelante con una orientación más firme y una muestra de compromiso, sino también que los responsables de política monetaria demostraran prudencia fiscal y que el dólar estadounidense se mantuviera débil". Los movimientos del dólar neozelandés fueron igualmente más pronunciados que los del resto de sus competidores el lunes, después de que el máximo responsable del banco central del país rebajara las expectativas de subidas de tipos el año que viene.

El "kiwi" (divisa neozelandesa) descendía un 0,36%, hasta los 0,5781 dólares.

Esta semana también se conocerán las decisiones del Banco de Inglaterra (BoE) y del Banco Central Europeo (BCE).

Los mercados han descontado casi totalmente un recorte por parte del Banco de Inglaterra, en un momento en que la inflación aún elevada en Reino Unido muestra signos de relajación, mientras se espera que el BCE mantenga los tipos de interés sin cambios.

Los operadores han empezado a especular con la posibilidad de que el BCE suba los tipos en 2026. La libra esterlina retrocedía un 0,13%, hasta US$1,3364, mientras que el euro bajaba un 0,06%, hasta US$1,1733.

"En cuanto al Banco de Inglaterra, creo que va a ser muy interesante. Creo que va a ser una decisión de recorte muy equilibrada", dijo Joseph Capurso, estratega de divisas de Commonwealth Bank of Australia.

"El riesgo es que los datos de inflación que salgan esta semana puedan quitar algo de precio a los recortes de tipos de seguimiento".

Los datos de inflación británicos se publicarán el miércoles. (Información de Rae Wee; edición de Shri Navaratnam y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)