FOREX-El yen sube luego de tres días de pérdidas, con la reunión de la Fed en el punto de mira

Por Rae Wee y Stefano Rebaudo

10 dic (Reuters) - El yen se encaminaba a romper una racha de tres días de pérdidas el miércoles, presionado por los amplios diferenciales de tasas de interés entre Japón y el resto del mundo, incluso cuando se espera que su banco central endurezca su política monetaria la próxima semana.

* El dólar caía ligeramente a la espera de la decisión de la Reserva Federal, ya que los inversores esperan un recorte tras uno de los debates sobre política monetaria más duros de los últimos años.

* El yen subía un 0,12% a 156,69 unidades por dólar, tras una caída del 0,6% hacia el nivel de 157 en la sesión anterior. Frente al euro, la divisa japonesa se hundió a un mínimo histórico en la víspera a 182,64 y luego recortaba pérdidas para cotizar con una baja de 0,05% a 182,00.

* El Banco de Japón se reúne la próxima semana y se espera que suba las tasas de interés. El mercado también seguirá de cerca lo que diga el gobernador Kazuo Ueda sobre la futura senda de la política monetaria.

* El mercado en general se centraba en la decisión de la Fed prevista para más tarde el miércoles, en la que un recorte de tasas de 25 puntos básicos está casi totalmente descontado, con los operadores centrados en lo que diga el presidente de la Fed, Jerome Powell, y en cuántos recortes establecerá el gráfico de puntos para 2026.

* Los inversores han recortado las expectativas de recortes de tasas en 2026 por la persistente preocupación por la inflación y las expectativas de una economía estadounidense más resistente.

* Los datos del martes mostraron que las ofertas de empleo en Estados Unidos aumentaron ligeramente en octubre, tras el repunte de septiembre.

* El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, favorito para ser el próximo presidente de la Reserva Federal, dijo el martes al Consejo de Directores Ejecutivos del WSJ que había "mucho margen" para seguir recortando las tasas de interés, aunque añadió que si la inflación aumenta el cálculo podría cambiar.

* El euro subía un 0,23%, a 1,1654 dólares, ya que los inversores se centraban en su brecha con los rendimientos de los bonos estadounidenses y veían pocas posibilidades de una bajada significativa de las tasas de la zona euro a corto plazo.

* Los sólidos datos económicos y los comentarios de la responsable de política monetaria del BCE, Isabel Schnabel, que dijo que era más probable una subida de tasas que una bajada, llevaron a los inversores el lunes a descartar un recorte de tipos del Banco Central Europeo en 2026 y a asignar más de un 50% de probabilidades a una subida en marzo de 2027. (Reporte de Stefano Rebaudo, Rae Wee y Tom Westbrook; Editado en Español por Ricardo Figueroa)