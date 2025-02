Forex-el yen sube por las perspectivas del boj, y el yuan se apoya en un posible acuerdo comercial

Por Rae Wee

SINGAPUR, 20 feb (Reuters) - El yen alcanzaba su nivel más alto en más de dos meses el jueves, ya que los inversores aumentaron las apuestas sobre nuevas subidas de tipos por parte del Banco de Japón (BoJ) este año, mientras que las preocupaciones sobre las nuevas amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantenían a los mercados en vilo. El yuan subía después de que Trump dijera que "es posible" que Estados Unidos y China lleguen a un nuevo acuerdo comercial y afirmara que espera que el presidente chino, Xi Jinping, visite Estados Unidos, aunque no dio una fecha para el viaje. El yen avanzaba más de un 0,8% y alcanzaba un máximo de 150,15 por dólar el jueves, ampliando sus ganancias de la sesión anterior. El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo el jueves que se había reunido con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, para mantener un intercambio periódico de opiniones sobre la economía y los mercados financieros, aunque no hablaron de las recientes subidas de los tipos de interés a largo plazo. "No creo que haya una única causa", dijo Moh Siong Sim, estratega de divisas del Bank of Singapore, sobre la subida del yen. "Ueda dijo que no había hablado con Ishiba sobre la subida de los tipos de interés, así que tal vez eso hizo que la gente pensara que la reciente subida de los tipos de interés que apoyó al yen no era una preocupación, y por lo tanto es una luz verde para una mayor fortaleza del yen y tal vez una subida del Banco de Japón muy pronto." Los inversores han ido aumentando gradualmente las apuestas a que el Banco de Japón podría subir los tipos más pronto que tarde, sobre todo porque los últimos datos nacionales han respaldado la necesidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria. En China, el yuan del mercado nacional subía más de un 0,2% hasta 7,2682 por dólar, mientras que su par del mercado internacional avanzaba igualmente un 0,2% hasta 7,2686. Las amenazas arancelarias de la administración Trump han pesado sobre el yuan en los últimos meses, por lo que los últimos comentarios del presidente sobre un posible acuerdo comercial aliviaron las preocupaciones de los inversores sobre un mayor deterioro de la tensión entre China y Estados Unidos en el corto plazo, dijeron los operadores de divisas.

Todo ello dejó al dólar bajo presión el jueves. Trump dijo el miércoles que anunciará aranceles durante el próximo mes o antes, añadiendo la madera y los productos forestales a los planes previamente anunciados de imponer aranceles a los automóviles, semiconductores y productos farmacéuticos importados. "Le encanta utilizar los aranceles como una táctica de negociación, por lo que lo que dice puede ser diferente a lo que realmente se impone", dijo la estratega de divisas Carol Kong en Commonwealth Bank of Australia.

(Información de Rae Wee; edición de Christopher Cushing y Sonali Paul; edición en español de Mireia Merino)