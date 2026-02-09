FOREX-El yen sube tras victoria de Takaichi, mercados sopesan riesgos de intervención

Por Sophie Kiderlin y Gregor Stuart Hunter

LONDRES, 9 feb (Reuters) - El yen se fortalecía el lunes tras la victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, revirtiendo seis días consecutivos de pérdidas, ya que los operadores apostaban por que el estímulo fiscal impulsará el mercado bursátil, mientras que el dólar estadounidense se debilitaba frente a otras monedas importantes.

* El yen había caído levemente tras la victoria de Takaichi el domingo, alcanzando su nivel más bajo en dos semanas, pero luego subía a medida que avanzaba la jornada bursátil. El dólar perdía alrededor de un 0,4% frente a la moneda japonesa, a 156,56 yenes.

* El yen también recuperaba las pérdidas frente a otras divisas, tras haber alcanzado su nivel más bajo jamás registrado frente al franco suizo y cotizar cerca de su punto más bajo desde la creación del euro.

* En tanto, el índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,3% a 97,33, al comienzo de una semana en la que se publicarán varios datos clave desde Washington, entre ellos las ventas minoristas, la inflación y el informe sobre el empleo del miércoles, que se ha retrasado.

* Los operadores están sopesando sus apuestas sobre la flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal más adelante este año. Los futuros de los fondos federales cotizaban por última vez con una probabilidad implícita del 15,9% de una bajada de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense el 18 de marzo, por debajo del 18,4% del viernes, según la herramienta FedWatch del CME Group.

* También el lunes, Bloomberg News informó que los reguladores chinos han aconsejado a las instituciones financieras que reduzcan su exposición al Tesoro estadounidense, lo que ha llevado al yuan en el mercado continental a su máximo en 33 meses.

* El euro subía alrededor de un 0,4% frente al dólar, a 1,1867 dólares.

* La libra operaba estable frente al dólar, pero bajaba frente al euro, ya que los mercados tuvieron en cuenta la evolución de la crisis política. El jefe de gabinete del primer ministro británico, Keir Starmer, dimitió el domingo, alegando que asumía la responsabilidad de haber aconsejado a Starmer que nombrara a Peter Mandelson embajador en Estados Unidos, a pesar de sus conocidos vínculos con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

* El bitcóin caía un 1,25%, a 69.729,66 dólares, mientras que el ether bajaba un 2,34%, a 2.044,64 dólares. (Reporte de Sophie Kiderlin y Gregor Stuart Hunter; edición de Stephen Coates, Amanda Cooper y Timothy Heritage; Editado en Español por Ricardo Figueroa)