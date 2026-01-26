FOREX-El yen toca máximos de más de dos meses, mercados en alerta por posible intervención

Por Samuel Indyk y Gregor Stuart Hunter

LONDRES, 26 ene (Reuters) - El yen alcanzó el lunes máximos de más de dos meses, al aumentar las especulaciones sobre una intervención coordinada de las autoridades monetarias estadounidenses tras las declaraciones de la primera ministra nipona y del principal diplomático japonés en materia de divisas

* Los inversores también redujeron sus posiciones en dólares antes de una reunión de la Reserva Federal y un posible anuncio por parte del Gobierno del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de un nuevo presidente del banco central

* El yen subió hasta un 1,5%, a 153,405 unidades por dólar, su nivel más alto desde principios de noviembre, para luego cotizar a 153,97

* Tokio siguió preocupando a los inversores después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el domingo que su gobierno tomaría las "medidas necesarias" contra los movimientos especulativos del mercado

* El viernes, una fuente dijo a Reuters que la Reserva Federal de Nueva York había comprobado los tipos de cambio entre el dólar y el yen con los operadores, lo que se considera un precursor de la intervención. La prisa por salir de las posiciones cortas en yenes ha elevado la divisa más de un 3% desde el mínimo del viernes

* El yen está bajo presión en parte debido a la preocupación por la deuda pública de Japón, que asciende a más del doble de su producción económica. Una subida histórica de las tasas de interés del mercado ha hecho temer por la capacidad de Japón para hacer frente al servicio de su deuda, pero Takaichi ha dicho que recortará los impuestos mientras hace campaña para unas elecciones anticipadas el 8 de febrero

* El índice dólar, que mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a una cesta de seis monedas, bajaba un 0,1% y se situaba en un mínimo de cuatro meses de 97,16

* El contagio de la venta de dólares ayudaba el lunes a impulsar al euro y a la libra esterlina a máximos de cuatro meses, mientras que el dólar australiano alcanzó su nivel más alto desde septiembre de 2024

* El euro subía un 0,2% a 1,1848 dólares, la libra un 0,2% a 1,3669 dólares y el australiano un 0,4% a 0,6925 dólares

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que pronto anunciaría su elección para el próximo presidente de la Reserva Federal, en sustitución del presidente Jerome Powell, con Rick Rieder, de BlackRock, ahora favorito en el sitio de apuestas Polymarket con una probabilidad del 48%

* La Reserva Federal de Estados Unidos fija las tasas de interés el miércoles, y los mercados no esperan cambios, pero sí que los responsables políticos indiquen más recortes, con unos 50 puntos básicos de relajación descontados para el año. (Reporte de Samuel Indyk en Londres, Gregor Stuart Hunter y Tom Westbrook en Singapur y Gertrude Chavez en Nueva York. Edición de Jamie Freed y Shri Navaratnam; Editado en Español por Ricardo Figueroa)