FOREX-El yen y el dólar se mantienen firmes en una semana marcada por los tipos de interés

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 16 dic (Reuters) -

El yen subía y el dólar se recuperaba de un mínimo de dos meses en la sesión asiática del martes, en un contexto de renovada volatilidad que hacía que los inversores buscaran refugio antes de los datos de empleo de Estados Unidos y de una serie de decisiones de los bancos centrales. El yen avanzaba un 0,3% frente al dólar, hasta 154,735, mientras los operadores se preparaban para la decisión del Banco de Japón del viernes, en la que se espera que suba los tipos 25 puntos básicos, hasta el 0,75%. "El optimismo del mercado sobre una subida de tipos del Banco de Japón este viernes sigue intacto", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC en Singapur. "Aunque la venta masiva de valores tecnológicos estadounidenses y asiáticos pesó en el ánimo, no afectó demasiado a las divisas". El índice del dólar, que mide la fortaleza de la divisa frente a una cesta de seis rivales clave, cotizaba a 98,256, y subía ligeramente tras acercarse al nivel más bajo desde el 17 de octubre.

La Oficina de Estadísticas Laborales de EEUU publicará el martes sus esperados datos de empleo combinados de octubre y noviembre, tras los retrasos en la recopilación de datos durante el cierre de Administración más largo de la historia del país. También se publicará una serie de indicadores manufactureros preliminares.

Los datos de empleo "ayudarán a cerrar cómo se estaban desarrollando las condiciones de empleo en EEUU durante el cierre de la Administración federal", escribió Paul Mackel, jefe global de análisis de divisas de HSBC, en un informe de investigación.

"Los mensajes de la Fed de la semana pasada nos dieron la seguridad de que el dólar en general no está fuera de peligro todavía".

Según la herramienta FedWatch de CME Group, los futuros de los fondos de la Reserva Federal tienen una probabilidad implícita del 75,6% de que se mantengan los tipos en la próxima reunión del banco central estadounidense del 28 de enero, sin cambios con respecto al día anterior.

Sin embargo, algunos analistas se muestran escépticos de que la niebla de datos se despeje por completo después de la publicación de los datos.

"Octubre podría incluir todos los recortes de empleo del DOGE que se han retrasado y no se han contabilizado", dijo Rodrigo Catril, estratega de divisas de National Australia Bank en Sídney, refiriéndose a los despidos masivos del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk este año.

"No estoy seguro de que vayamos a tener una idea de lo que ocurrió en octubre, pero deberíamos y necesitamos saber lo que ocurrió entonces para hacernos una idea de la trayectoria de la creación de empleo en EEUU", dijo en un pódcast. El yuan chino del mercado internacional cotizaba un 0,1% más fuerte, a 7,0381 por dólar, su nivel más alto desde el 3 de octubre de 2024. "Vemos esto como un movimiento deliberado para dirigir el RMB en una senda de apreciación gradual, manteniendo el orden del mercado", dijo Wong, de OCBC. Dijo que estaba observando si los dirigentes monetarios tratarán de frenar el ritmo de apreciación a través de sus fijaciones diarias. Los mercados tendrán que lidiar con otras decisiones de los bancos centrales esta semana, como la del Banco de Inglaterra, que se espera que recorte los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 3,75%. Se espera que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés, junto con el Riksbank sueco y el Banco de Noruega. El euro se mantenía estable en 1,1751 dólares, mientras avanzaban las conversaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, en las que Estados Unidos ofreció a Kiev garantías de seguridad similares a las de la OTAN. La libra esterlina bajaba un 0,1%, a 1,3368 dólares. El dólar australiano se depreciaba un 0,1%, hasta los 0,6635 dólares, sin apenas cambios, tras conocerse que la confianza de los consumidores bajó en diciembre. El dólar neozelandés perdía un 0,1%, a 0,5778 dólares, en un momento en que los mercados redujeron las apuestas sobre subidas de tipos el año que viene y el presupuesto de mitad de año del Gobierno reveló una pequeña reducción en la emisión de bonos.

Los mercados de criptomonedas fluctuaban entre ganancias y pérdidas tras el retroceso del lunes. El bitcóin

bajaba un 0,7%, a 85.620,38 dólares, mientras que el

bajaba un 1,1%, a 2.912,30 dólares. (Información de Gregor Stuart Hunter; edición de Shri Navaratnam y Sam Holmes; edición en español de Paula Villalba)