Forex-euro sube después de que lagarde rebaja expectativas de recorte de tasas en octubre

Por Gertrude Chavez-Dreyfuss

NUEVA YORK, 12 sep (Reuters) - El euro subía el jueves frente al dólar, después de que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, redujo las expectativas de una bajada de tasas de interés en octubre y dijo que la entidad dejará que los datos económicos dicten la próxima medida monetaria.

* "Vamos a decidir reunión por reunión", dijo Lagarde en una sesión informativa después de que el BCE volvió a bajar las tasas en 25 puntos básicos (pb) ante la desaceleración de la inflación y el crecimiento económico.

* "No les estoy dando ningún compromiso de ningún tipo en lo que se refiere a esa fecha en particular y nuestro camino no está predeterminado en absoluto", agregó.

* Según cálculos de LSEG, los futuros de tasas redujeron las apuestas de un recorte del costo del crédito en octubre a poco más de 7 pb desde los 10 pb justo antes de que Lagarde hablara.

* "De cara al futuro, la senda de las tasas sigue siendo incierta", dijo Yael Selfin, de KPMG en Reino Unido. "Aunque existe un consenso generalizado en el Consejo de Gobierno sobre la necesidad de relajar la política monetaria restrictiva, sigue habiendo opiniones divergentes en torno al ritmo de los recortes".

* El euro subía un 0,3%, a 1,1039 dólares, pero acumula un declive del 0,5% en la semana. La moneda común ganaba un 0,4% ante el yen, a 157,38 unidades.

* El índice dólar restaba un 0,2%, a 101,58 unidades. Frente al yen, la divisa estadounidense cotizaba estable a 142,41 unidades, con un alza acumulada del 0,2% en lo que va de semana.

* La libra esterlina ganaba un 0,3%, a 1,3083 dólares, tras caer a 1,30025 dólares en la sesión anterior, su nivel más bajo desde el 20 de agosto.

