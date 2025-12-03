FOREX-Euro toca máximo de casi siete semanas, dólar sigue cayendo

(Actualiza con cotizaciones por la tarde en Nueva York; cambia redacción)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) - El euro alcanzó un máximo de casi siete semanas frente al dólar el miércoles, impulsado por datos que mostraron una expansión de la actividad empresarial en la zona euro, mientras que datos de empleo estadounidenses más débiles de lo esperado y expectativas de nuevos recortes de tasas en Estados Unidos pesaron sobre el billete verde.

* La actividad empresarial en la zona euro se expandió a su ritmo más rápido en dos años y medio en noviembre, ya que un sólido sector de servicios compensó con creces la debilidad del sector manufacturero.

* "Ha habido un aumento gradual de buenos datos para Europa, al que creo que el mercado está empezando a prestar atención", dijo Steve Englander, director de investigación cambiaria global del G10 y de estrategia macroeconómica para América del Norte del Standard Chartered Bank.

* Varias otras monedas europeas también se fortalecieron el miércoles, lo que podría indicar optimismo sobre el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, agregó Englander. "Todas estas monedas se beneficiarían de la paz en Ucrania".

* El Kremlin dijo el miércoles que el presidente Vladimir Putin aceptó algunas propuestas estadounidenses destinadas a poner fin a la guerra en Ucrania y rechazó otras, pero que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores de Washington tantas veces como sea necesario para llegar a un acuerdo.

* El euro subió un 0,43% a US$1,1673, tras haber alcanzado los US$1,1677, su nivel más alto desde el 17 de octubre.

* Los factores técnicos también pueden estar impulsando al euro y perjudicando al dólar, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Global Forex en Nueva York. * "Desde el 17 de septiembre el dólar ha subido, otras monedas han bajado, pero eso parece mayormente de naturaleza correctiva y me pregunto si hemos comenzado la siguiente etapa alcista para desafiar los máximos (del euro) establecidos a principios de este año", destacó.

* El euro alcanzó un máximo de cuatro años de US$1,1918 el 17 de septiembre.

* El índice dólar bajó un 0,45% a 98,85 unidades, tras haber caído a 98,82 unidades, un mínimo desde el 29 de octubre.

* El dólar extendió brevemente sus pérdidas después de que el informe de empleo de ADP mostró que las nóminas privadas estadounidenses disminuyeron inesperadamente en noviembre.

* La moneda estadounidense se ha debilitado en los últimos días debido a las especulaciones de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asumirá el cargo de presidente de la Reserva Federal después de que finalice el mandato de Jerome Powell en mayo y presionará para que haya más recortes de tasas.

* El yen japonés se fortaleció un 0,47% frente al dólar a 155,16 unidades por dólar. La libra esterlina subió un 1,01% a US$1,3346. (Reporte adicional de de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Javier López de Lérida)