FOREX-Euro toca pico de 6 semanas gracias a optimismo por economía y Ucrania, dólar cae

(Actualiza con cotizaciones en Nueva York; cambia redacción y nombre de autor)

Por Karen Brettell

NUEVA YORK, 3 dic (Reuters) -

El euro alcanzó el miércoles un máximo de seis semanas frente al dólar, impulsado por datos que mostraron una expansión de la actividad empresarial en la zona euro, mientras que datos de empleo estadounidenses peores a lo esperado y las expectativas de nuevos recortes de tasas lastraron al billete verde.

* La actividad empresarial de la zona euro creció en noviembre a su ritmo más rápido en dos años y medio, gracias a la fortaleza del sector servicios, que compensó con creces la debilidad del sector manufacturero.

* El Kremlin afirmó el miércoles que el presidente Vladimir Putin había aceptado algunas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra en Ucrania y rechazado otras, y que Rusia estaba dispuesta a reunirse con los negociadores estadounidenses tantas veces como fuera necesario para alcanzar un acuerdo.

* El euro subía un 0,33% a US$1,166 tras llegar a US$1,1675, su nivel más alto desde el 28 de octubre.

* El índice dólar, que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a otras seis monedas, bajaba un 0,31% a 98,99 unidades, el nivel más bajo desde el 29 de octubre.

* El billete verde amplió brevemente las pérdidas frente al euro después de que el informe de empleo ADP mostrara que las nóminas privadas estadounidenses descendieron inesperadamente en noviembre.

* El dólar se ha debilitado en los últimos días ante las especulaciones de que el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, asumirá la presidencia de la Reserva Federal cuando finalice el mandato de Jerome Powell en mayo.

* El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que anunciaría su elección como presidente de la Fed a principios de 2026.

* El yen japonés se apreció un 0,31% frente al billete verde, hasta 155,37 unidades por dólar, mientras que la libra esterlina se fortaleció un 0,76% hasta US$1,3313.

* El miércoles, una encuesta mostró que el crecimiento de las empresas de servicios británicas disminuyó el mes pasado y que el empleo registró la mayor contracción desde febrero, en vísperas del presupuesto del Gobierno.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, el miércoles los mercados preveían una probabilidad del 89% de que se produzca un recorte de tasas este mes. La probabilidad era del 30% el 19 de noviembre.

* El bitcóin, la mayor criptomoneda por valor de mercado, subía un 1,14% a 92.668 dólares tras un alza del 6% en la sesión anterior.

(Reporte adicional de de Stefano Rebaudo; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)